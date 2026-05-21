Festa del Medico 2026, Barcellona protagonista: quattro professioniste tra i medici più apprezzati dai cittadini

Barcellona Pozzo di Gotto protagonista alla VI edizione della “Festa del Medico”, l’iniziativa promossa dall’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Messina per premiare i professionisti che si distinguono per umanità, empatia, capacità di ascolto e vicinanza ai pazienti e che sono indicati dai pazienti stessi e o dai loro caregiver e le loro famiglie.

La manifestazione, ospitata al Palacultura di Messina, ha coinvolto direttamente i cittadini della provincia, chiamati a segnalare attraverso il sito dell’Ordine i medici ritenuti punti di riferimento per professionalità e sensibilità umana. Migliaia le preferenze raccolte nel corso del mese di aprile, dalle quali sono emersi i 30 professionisti finalisti premiati durante la serata.

Molti i medici barcellonesi apprezzati

Tra i nomi selezionati spicca l’importante presenza dell’area barcellonese, rappresentata da cinque professionisti particolarmente apprezzati dalla comunità locale. In nomination le dottoresse Caterina Giovinazzo e Lucia Gibilisco, entrambe medici di medicina generale di Barcellona Pozzo di Gotto, stimate dai pazienti per la disponibilità e l’attenzione quotidiana verso il territorio.

Importante riconoscimento anche per il dipartimento oncologico dell’Asp di Messina diretto dal dottor Francesco Ferraù, con la presenza tra i premiati della dottoressa Alessia Dottore dell’UOC di Oncologia di Taormina, della dottoressa Rosalba Rossello della UOS di Oncologia di Barcellona Pozzo di Gotto. Professionisti che rappresentano punti di riferimento essenziali nella cura e nell’assistenza ai pazienti oncologici dell’intero comprensorio provinciale.

Obiettivo della manifestazione è valorizzare “la buona sanità percepita”

La “Festa del Medico” nasce proprio con l’obiettivo di valorizzare la cosiddetta “buona sanità percepita”, premiando quei medici che riescono a instaurare un rapporto umano forte con i pazienti, distinguendosi per empatia, ascolto e dedizione professionale.

Nel corso della serata il riconoscimento finale è andato al chirurgo Giuseppe Navarra, risultato il più votato dal pubblico presente al Palacultura di Messina.

Per Barcellona Pozzo di Gotto resta comunque un risultato significativo, che conferma la qualità e il valore umano dei professionisti sanitari presenti sul territorio, premiati direttamente dalla fiducia e dalla stima dei cittadini.