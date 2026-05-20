Terme V., svolta per 38 lavoratori ASU: il Ministero conferma l’iter verso la stabilizzazione

Buone notizie per i lavoratori ASU del Comune di Terme Vigliatore. Il Ministero dell’Interno ha infatti comunicato all’Amministrazione Comunale che il percorso di stabilizzazione del personale precario è attualmente in fase istruttoria e dovrebbe concludersi positivamente nei prossimi giorni.

A esprimere soddisfazione è stato il sindaco Bartolo Cipriano, che da mesi seguiva da vicino la vicenda attraverso interlocuzioni con la Regione Siciliana, il Ministero dell’Interno e la Direzione centrale delle Autonomie.

La questione riguarda 38 lavoratori ASU che da ben 28 anni vivono una condizione di precarietà. Fin da proprio insediamento, l’Amministrazione Comunale aveva inserito la loro stabilizzazione tra le priorità dell’agenda politica.

Determinante, secondo quanto evidenziato dal Comune, il Ministero ha precisato che l’istanza di Terme Vigliatore sarà inserita all’ordine del giorno della prossima riunione della COSFEL, prevista nel mese di giugno.

L’esame della pratica dovrebbe quindi avvenire prima della scadenza del 30 giugno fissata dalla Regione Siciliana per la stabilizzazione dei lavoratori ASU.

L’Amministrazione ha inoltre rassicurato che, una volta ricevute le comunicazioni ufficiali da parte della COSFEL, procederà immediatamente alla stipula dei contratti per tutti i lavoratori presenti.