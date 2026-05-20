Il problema dei pendolari in Sicilia è caratterizzato da gravi ritardi infrastrutturali, una rete ferroviaria obsoleta e costi in aumento; queste sono solo alcune delle situazioni che portano la maggior parte dei lavoratori ad investire sul proprio futuro in altre regioni d’Italia o in altri paesi e a preferire l’auto privata rispetto ad un mezzo pubblico.

Analizzando ad esempio la linea ferroviaria della Sicilia non è difficile notare che presenta alcune delle tratte peggiori d’Italia, questo perché la rete siciliana è lunga più di 1000 km però è caratterizzata da migliaia di chilometri a binario unico e ancora non elettrificati. Prendendo poi delle linee come Catania-Gela che sono interrotte o collegamenti come la Trapani-Ragusa, che possono richiedere anche molte ore di viaggio con molteplici cambi, i viaggi arrivano alla durata di anche poco meno di un giorno, quindi è importante cercare di modernizzare e rendere più fluidi i vari collegamenti tra le città.

Un altro fattore importante è l’impatto economico, infatti il costo del pendolarismo grava pesantemente sul bilancio delle famiglie, ad esempio in province come Ragusa la spesa forzata per l’uso dell’auto privata (carburante, usura e pedaggi) incide profondamente sul reddito netto. Un altro problema è la carenza di fondi che costringe l’utilizzo di mezzi privati aumentando i costi individuali ed infine proprio la difficoltà degli spostamenti limita l’accesso ad opportunità lavorative distanti.

Tutto ciò però ha anche un impatto sociale, infatti questi problemi causano anche lo spopolamento delle aree interne, e ciò viene dimostrato dalle informazioni che possediamo infatti solo nell’ultimo anno la Sicilia ha perso circa 12.000 abitanti, ma in generale ogni anno circa 20.000 persone (specialmente giovani under 35 qualificati) lasciano la Sicilia.

Di fronte a queste situazioni, organizzazioni sindacali e comitati civici hanno avanzato proposte concrete tra le più importanti ricordiamo: potenziamento servizi, nel quale si richiede che i fondi regionali vengano destinate anche al miglioramento della mobilità nelle aree svantaggiate; e assegno pendolari nella quale la CGIL Ragusa (la Camera del Lavoro Territoriale della provincia di Ragusa) ha rilanciato la richiesta di un assegno strutturale per sostenere le spese di chi è costretto a spostarsi quotidianamente.

Tra le prospettive future abbiamo anche l’Alta Capacità Palermo-Catania-Messina: sono in corso lavori strategici gestiti da RFI per ammodernare l’asse principale dell’isola. Il lotto Bicocca-Catenanuova è già entrato in funzione a fine 2025 come primo passo per ridurre i tempi di percorrenza tra le grandi città. Questi problemi sono presenti anche perché la Sicilia al giorno d’oggi viene considerata un’isola a sé principalmente per la mancanza di un collegamento stabile (ponte), che rende ogni spostamento verso le altre zone dell’Italia lento e costoso.

*In evidenza immagine di repertorio.