Grave incidente agricolo a Centineo: sessantenne elitrasportato al Policlinico di Messina

Momenti di forte apprensione nella tarda mattinata di oggi nella frazione di Centineo, nel territorio di Barcellona Pozzo di Gotto, dove si è verificato un serio incidente in ambito agricolo.
Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un uomo di circa 60 anni sarebbe rimasto gravemente ferito riportando diversi traumi e lesioni multiple. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, giunti rapidamente sul luogo dell’accaduto per prestare le prime cure al ferito.
Considerata la gravità delle condizioni, è stato disposto il trasferimento d’urgenza tramite elisoccorso al Policlinico di Messina, dove l’uomo è stato affidato alle cure dei medici specialisti.
Sull’episodio sono in corso gli accertamenti delle autorità competenti, impegnate a chiarire con precisione la dinamiche dell’incidente.