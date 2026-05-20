Giardini Naxos, stalking e aggressioni all’ex compagna: arrestato 61enne nel catanese

I Carabinieri della Stazione di Giardini Naxos hanno eseguito nei giorni scorsi, ad Aci Sant’Antonio, un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di un uomo di 61 anni, ritenuto gravemente indiziato dei reati di stalking e danneggiamento ai danni dell’ex compagna.

Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Messina su richiesta della Procura della Repubblica di Messina ed è stato eseguito con il supporto dei militari della Stazione di Aci Sant’Antonio.

La denuncia della vittima e l’avvio delle indagini

L’indagine è partita dalla denuncia presentata dalla donna, che aveva segnalato una lunga serie di comportamenti persecutori subiti dopo aver deciso di interrompere la relazione sentimentale.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l’uomo avrebbe posto in essere condotte reiterate e minacciose, causando nella vittima un grave stato di ansia e paura, oltre al timore per la propria incolumità.

Telefonate continue, pedinamenti e minacce

Tra gli episodi contestati figurano telefonate insistenti, pedinamenti e minacce di suicidio. In alcune circostanze, secondo gli investigatori, il 61enne avrebbe anche mostrato alla donna la fotografia di una pistola.

L’uomo avrebbe inoltre contattato i familiari della vittima, compreso il figlio, con comportamenti ritenuti diffamatori e ritorsivi, nel tentativo di isolarla e convincerla a riallacciare il rapporto.

L’aggressione nell’abitazione della donna

La situazione sarebbe degenerata nell’aprile scorso quando, secondo la ricostruzione degli inquirenti, l’uomo si sarebbe presentato presso l’abitazione dell’ex compagna in evidente stato di alterazione.

Di fronte all’ennesimo rifiuto della donna, il 61enne l’avrebbe aggredita fisicamente, strappandole il telefono cellulare dalle mani, colpendola con uno schiaffo e spingendola più volte contro un armadio.

Disposti i domiciliari con braccialetto elettronico

Alla luce della gravità degli episodi contestati, il GIP del Tribunale di Messina ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico, ritenendo sussistente il rischio di reiterazione del reato e la necessità di tutelare la vittima.

L’attività investigativa è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Messina, attraverso il gruppo specializzato nella tutela delle vittime vulnerabili.

“Quanto sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito e nel rispetto dei diritti dell’indagato, che – in considerazione dell’attuale fase delle indagini preliminari – è da presumersi non colpevole fino alla sentenza irrevocabile che ne accerti le responsabilità e con la precisazione che nelle eventuali successive fasi di giudizio, che si svolgeranno nel contraddittorio con le parti e le difese davanti al giudice terzo e imparziale, potrà essere provata l’assenza di ogni forma di responsabilità in capo al medesimo indagato”.