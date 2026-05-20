Classico contemporaneo: perchè l’antichità è la tecnologia più avanzata

Il Classico non vive più soltanto nei templi di marmo e nelle agorà assolate: si è fatto strada nel cuore del presente, nei linguaggi del potere, nei meccanismi dell’economia e nelle zone più oscure della società. Nel vortice del “secolo breve”, la luce dell’antico ha conosciuto un’eclissi, soffocata da un sapere frammentato che, perdendo il contatto con le proprie origini si è disperso in un labirinto di nozioni prive di anima, esponendoci al ritorno dell’irrazionale.

Eppure la cultura classica resiste. Rimane un orizzonte necessario, un “nobile castello” del sapere che difende l’intelligenza dalla fragilità del moderno. Questa eredità non è un reperto polveroso, ma un’energia viva che attraversa i millenni per farsi archetipo: una forma originaria capace di dare ordine al caos dell’esistenza. Sotto la superficie del mondo contemporaneo continua a scorrere il sangue della civiltà greco-romana, un vigore che accende ogni nostra azione con quel brivido primordiale chiamato enthousiasmós, la scintilla che arde nell’uomo.

Le parole chiave dell’antico non sono reliquie, ma strumenti di orientamento. Democrazia, dēmokratía, il potere che nasce dal popolo, e libertà, eleuthería, la condizione di chi non è schiavo nemmeno di sé stesso, tornano a essere punti di riferimento in un tempo incerto.

Preservare questo patrimonio significa oggi agire con autentica lungimiranza, opponendo la misura dell’equilibrio: un’idea di buon governo fondata sull’equità e sulla giusta distribuzione delle leggi al disordine delle passioni civili, e recuperando una visione rigorosa capace di restituire dignità al lavoro e al tempo, sottraendoli alla hybris, quella tracotanza che infrange l’ordine naturale delle cose.

L’attualità del Classico si rivela così come un atto di resistenza: è una verità tagliente che smaschera le ipocrisie del presente, soprattutto quelle amplificate dal mondo digitale, ed è al tempo stesso un invito a non soffocare la grazia, l’armonia interiore e il “simposio” dell’anima sotto il peso di un tecnicismo che rischia di alienare l’esperienza umana.

In un’epoca che corre verso l’oblio, riscoprire le radici è un gesto rivoluzionario; dobbiamo calzare i sandali della filosofia per non affogare nell’insignificanza, poiché solo chi abita la memoria può rivendicare un futuro che sia ancora degnamente umano perché applicare il classico oggi significa abitare la città con la consapevolezza che ogni legge ha un’anima e ogni spazio pubblico una responsabilità. Non dobbiamo essere naufraghi tra gli algoritmi, ma timonieri che sanno guardare alle radici per orientare il futuro. Solo recuperando l’armonia profonda tra bellezza e valore morale nelle nostre piazze potremo costruire una società davvero a misura d’uomo, e non ridotta a semplice spazio di cemento.

Nel cuore delle città, poi, si consuma una metamorfosi silenziosa che i classici avrebbero ben riconosciuto: il ritorno della dipendenza. Non più catene ferrigne, ma vincoli economici, precarietà cronica, lavori invisibili. Una moltitudine operosa, spesso priva di voce, sostiene l’edificio urbano proprio come gli schiavi sostenevano le antiche civiltà. Mutano i nomi, non la sostanza.

E mentre i grattacieli si ergono come nuove colonne doriche, l’arte e l’estetica continuano a dialogare con l’antico. Non per mera imitazione, ma per una sorta di nostalgia operosa si cercano armonia, misura, equilibrio in un mondo che tende all’eccesso. Persino nei quartieri più periferici, tra murales e installazioni urbane, riaffiora un bisogno quasi sacrale di narrazione e simbolo, degno dei miti di un tempo. E forse è proprio nelle contraddizioni del presente, nella convivenza di libertà proclamate e nuove servitù, di progresso tecnologico e smarrimento etico, che il mondo antico trova la sua rivincita più sottile.

Un ritorno non annunciato, ma inesorabile.

E tuttavia questo ritorno non resta confinato nelle astrazioni del pensiero o nelle pieghe della società, ma prende corpo, voce e respiro in esperienze concrete che ne attestano la vitalità. Tra queste si inscrive la Notte Nazionale del Liceo Classico, che presso il liceo Medi di Barcellona Pozzo di Gotto si configura come un autentico rito contemporaneo. Quest’anno la scena è stata attraversata dalla potenza tragica dell’Elettra, figura ardente e lacerata, emblema di un conflitto che travalica i secoli. Attraverso la voce degli studenti, il suo dolore e la sua sete di giustizia hanno risuonato con una forza inattesa, restituendo al mito la sua funzione originaria di strumento per interrogare la realtà. Essa non si limita a una sterile celebrazione accademica, ma agisce come un catalizzatore capace di ravvivare il soffio vitale dei testi antichi, sottraendoli all’oblio della polvere bibliografica. Così la scuola, lungi dall’essere un luogo di sterile conservazione, si rivela officina di senso, spazio in cui il passato si fa presente e il sapere si trasforma in esperienza affinché la parola antica torni a farsi istanza etica e riflessione civile.