Basket: l’intervista pre-partita ad Armando Grivo

Il Barcellona Basket ha conquistato una vittoria pesante in gara 2 dei quarti playoff contro Viola Reggio Calabria al PalAlberti, pareggiando la serie e guadagnandosi l’accesso alla decisiva gara 3.
L’ultimo atto si giocherà questa sera alle 20:30 al PalaCalafiore, dove i giallorossi di coach Bartocci proveranno a conquistare la semifinale playoff.
Alla vigilia del match, la guardia Armando Grivo ha elogiato la prova della squadra in gara 2, sottolineando la voglia del gruppo di lottare fino all’ultimo possesso per continuare il proprio cammino nei playoff
Spazio anche ai ringraziamenti per i tifosi giallorossi, pronti a seguire numerosi la squadra anche nella trasferta calabrese.