Barcellona P.G., il Ministro Foti al comitato di Nicola Barbera: “Piena disponibilità sui progetti strategici”

Visita istituzionale e confronto politico questa mattina al comitato elettorale del candidato sindaco Nicola Barbera, che ha ricevuto il ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione Tommaso Foti .

All’incontro hanno preso parte anche Pino Galluzzo e Ella Bucalo, intervenuti nel corso della conferenza stampa organizzata nella sede elettorale del candidato sindaco di centrodestra che al momento ha la carica di vicesindaco del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

La visita del ministro Foti si inserisce nel pieno della campagna elettorale amministrativa e ha rappresentato un momento di confronto sui temi della programmazione territoriale, dell’accesso ai finanziamenti e della capacità degli enti locali di intercettare risorse legate al PNRR e alle politiche di coesione europee.

“Piena collaborazione e disponibilità” e dossier aperti sul territorio

Nel corso dell’incontro, il ministro Foti ha garantito piena collaborazione istituzionale a Nicola Barbera, manifestando disponibilità ad avviare sin da subito interlocuzioni operative sui principali dossier riguardanti il territorio.

Al rappresentante del Governo sarebbero stati consegnati alcuni documenti e approfondimenti progettuali sui quali proseguire il confronto nelle prossime settimane, con particolare attenzione alle opportunità di finanziamento e agli strumenti utili per sostenere interventi strategici per la città e in particolare alle infrastrutture dedicate allo Sport.

Secondo quanto emerso durante la conferenza stampa, l’intervento del ministro è stato caratterizzato da un approccio pragmatico e orientato alla concretezza amministrativa, con un forte richiamo alla necessità di accelerare i processi di progettazione e attuazione degli investimenti.

L’annuncio dell’Ufficio Progetti Strategici

Nel corso dell’incontro è intervenuto anche Ferdinando Ofria, assessore designato della squadra di Nicola Barbera, che ha illustrato una delle proposte organizzative inserite nel programma amministrativo: la futura istituzione dell’Ufficio Progetti Strategici.

Secondo quanto spiegato, la struttura non sarà concepita come un nuovo apparato burocratico, ma come una funzione interna stabile e trasversale dell’amministrazione comunale, pensata per rafforzare la capacità dell’ente nella programmazione, progettazione, monitoraggio, attuazione e rendicontazione degli interventi finanziati.

L’obiettivo dichiarato è quello di creare un modello amministrativo capace di seguire in maniera continuativa i bandi regionali, nazionali ed europei, evitando dispersioni e migliorando la capacità del Comune di attrarre risorse. Una proposta ben accolto dal Ministro Foti, il quale ha anche fatto i complimenti per la visione futura e per la volontà di creare quel tassello amministrativo che, spesso, è fondamentale.

PNRR, fondi europei e capacità amministrativa al centro del confronto

Il tema della capacità progettuale degli enti locali è stato uno degli argomenti centrali dell’incontro. La gestione dei fondi del PNRR e delle politiche di coesione rappresenta infatti una delle principali sfide per i Comuni, soprattutto in territori chiamati a colmare ritardi infrastrutturali e criticità amministrative.

La presenza del ministro Foti ha assunto anche un valore politico, rafforzando il collegamento tra il livello nazionale e la proposta amministrativa portata avanti da Nicola Barbera in vista delle elezioni comunali.

Nei prossimi giorni potrebbero emergere ulteriori dettagli sui dossier consegnati al ministro e sulle progettualità che il gruppo politico intende sviluppare per Barcellona Pozzo di Gotto.