Barcellona, la preoccupazione di Città Aperta per le tensioni in campagna elettorale

A seguito degli scontri emersi negli ultimi giorni tra i candidati sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Città Aperta – Controcorrente ha espresso preoccupazione “per il clima che sta caratterizzando questa campagna elettorale, sempre più segnata da scontri interni, accuse reciproche e polemiche che stanno emergendo all’interno degli schieramenti di centrodestra”.

Nel comunicato diffuso dal movimento si legge quanto segue:

“Le dichiarazioni dei candidati Barbera e Scolaro, gli attacchi che quotidianamente si rivolgono l’un l’altro stanno facendo emergere, in maniera plastica, tutte le contraddizioni di una classe politica dedita esclusivamente a conservare spazi di potere. Anziché confrontarsi sui bisogni reali della città e sulle proposte per il futuro della comunità, la competizione elettorale ha finito per trasformarsi in una vera e propria resa dei conti.

È significativo che siano gli stessi protagonisti del centrodestra, con le loro parole e le loro accuse, a descrivere il LORO sistema politico, fondato da sempre su logiche di spartizione, equilibri di potere e dinamiche clientelari. Un modello che oggi si autodenuncia da solo davanti ai cittadini, mostrando tutta la propria fragilità e inconsistenza politica.

Città Aperta ritiene che i cittadini meritino ben altro: un confronto serio, trasparente e centrato sui contenuti, sulle priorità del territorio, sui servizi, sul lavoro, sulla qualità della vita e sulla partecipazione democratica.

Per questo continueremo a portare avanti una proposta politica autonoma, credibile e coerente, lontana dalle logiche delle contrapposizioni personali e degli interessi di parte, mettendo al centro esclusivamente il bene comune e il futuro della città”.