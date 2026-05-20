Barcellona, il Comune onora la memoria dei caduti nella stage di Capaci

In occasione della Giornata della Legalità, l’Amministrazione Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto intende onorare la memoria del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti della scorta, caduti il 23 maggio 1992 nella strage di Capaci.

“Questa data non dev’essere una semplice ricorrenza, un mero ricordo ma deve rappresentare un momento di profonda riflessione civile per tutta la comunità”, si legge nel comunicato del Comune di Barcellona.

“L’Amministrazione rinnova la propria adesione ai valori di giustizia e onestà, pilastri fondamentali per la crescita di ogni società democratica, e invita la cittadinanza a ricordare l’esempio e il sacrificio dei servitori dello Stato, e delle vittime innocenti morti per mano della criminalità organizzata

L’Amministrazione Comunale sottolinea come la memoria di quegli eventi debba tradursi in un impegno collettivo quotidiano, volto a promuovere la cultura del rispetto delle regole e della trasparenza in ogni ambito della vita pubblica e sociale.

Questa giornata resta un presidio fondamentale per la coscienza civile, con l’obiettivo di mantenere vivo l’esempio di chi ha lottato per una società libera dal condizionamento della criminalità organizzata”.