Barcellona, Avvocatura unita contro accuse e minacce sui social: “Difenderemo dignità e legalità”

Forte presa di posizione dell’Avvocatura barcellonese contro la diffusione di contenuti social ritenuti lesivi dell’onore e del decoro della categoria forense, della Magistratura e delle forze dell’ordine.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto e il Direttivo della Camera Penale hanno espresso piena solidarietà agli avvocati penalisti, ai magistrati e agli operatori di polizia giudiziaria destinatari, negli ultimi giorni, di accuse generalizzate, espressioni offensive e persino minacciose diffuse attraverso video e post pubblicati sui social media.

Le due istituzioni forensi sottolineano come l’Avvocatura rappresenti “un presidio fondamentale di legalità e garanzia per i cittadini“, nonché “un baluardo indefettibile del processo e della corretta applicazione dei principi costituzionali”.

Nei due comunicati stampa diffusi viene evidenziato il crescente disappunto per il proliferare di esternazioni pubbliche che, “in modo indistinto e indiscriminato“, finiscono per colpire l’intera categoria degli avvocati penalisti di Barcellona P.G., alimentando una narrazione che nulla avrebbe a che vedere con la funzione costituzionale della difesa.

“La critica generalizzata – si legge nella nota della Camera Penale– non è che un esercizio di sciatto qualunquismo che degrada chi la esercita”. Allo stesso tempo, viene ribadito che eventuali condotte illecite o deontologicamente scorrette devono essere segnalate esclusivamente alle competenti Autorità giudiziarie.

L’Ordine degli Avvocati e la Camera Penale precisano inoltre di non voler interferire in vicende personali o singole questioni processuali, ma ritengono doveroso stigmatizzare “la diffusione indiscriminata e incontrollata di tali contenuti sui social“, giudicata dannosa per l’immagine della giustizia locale e delle sue istituzioni.

Particolare preoccupazione viene espressa per “l’effetto moltiplicatore delle visualizzazioni e delle condivisioni” che, secondo le istituzioni forensi, rischia di compromettere il prestigio dell’Avvocatura, della Magistratura e delle forze di polizia.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G. ha infine annunciato il mantenimento di “uno stato di vigilanza attiva“, riservandosi ogni iniziativa utile alla tutela della dignità e del prestigio della professione forense.

La Camera Penale, interpretando il pensiero degli associati, ha ribadito “con fermezza e orgoglio” il ruolo centrale dell’Avvocatura nel sistema democratico e giudiziario, richiamando il rispetto dovuto a tutti gli operatori della giustizia.

I comunicati sono stati sottoscritti dal Presidente dell’Ordine Avvocati Avv. Mara Correnti e dal direttivo tutto della Camera Penale composto dal Presidente Avv. Sebastiano Campanella, dal suo vice Avv. Claudio Cannas, dal segretario Avv. Marilena Lopes, dal tesoriere Avv. Giuseppe Genovese e dal Consigliere Avv. Giuseppe Ciminata.