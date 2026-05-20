Antonio Alizzi intervista Lino Morgante

Si è tenuto martedì 21 aprile alle ore 18.00, presso l’Auditorium San Vito di Barcellona Pozzo di Gotto, l’evento conclusivo del progetto “Qui si legge” promosso dall’associazione Genius Loci.

Antonio Alizzi, scrittore e giornalista di fama internazionale e autore del libro Vite da funamboli, ha intervistato Lino Morgante, Presidente e direttore della Gazzetta del Sud e del Giornale di Sicilia.

Gli interventi musicali che hanno impreziosito la serata sono stati affidati a Katia Mirabile, raffinata interprete che con la sua chitarra classica ha incantato il pubblico.

Si è trattato di un evento culturale molto significativo: l’intento infatti è stato quello di sensibilizzare il pubblico sull’importanza storica e culturale dei giornali e sul fatto che oggi i giornali si leggono ma non si comprano.

Avviene infatti che i giornali vengono letti soprattutto sui siti web anziché sul cartaceo e questo porta a un grave danno al mondo dell’informazione e dell’editoria, inoltre la maggior parte di queste notizie vengono “rubate” alle testate giornalistiche e anche questo è un punto dolente dell’informazione. Con l’intelligenza artificiale poi le cose si sono complicate ancora con il rischio di non distinguere la verità dalle fake news.

Ha aperto la serata il Presidente dell’Associazione Genius Loci, Dott. Bernardo Dell’Aglio che ha ribadito l’intento del Progetto e l’importanza di promuovere la lettura soprattutto tra i giovani.

L’intervista, come è nello stile di Antonio Alizzi, si è mossa su due piani: quello professionale e quello riguardante la vita privata, che facendo conoscere aspetti molto intimi e umani, ha fatto emergere un ritratto a tutto tondo di Morgante, e particolari interessanti come il suo amore per l’ecologia la pesca e soprattutto la sua famiglia.

Inoltre, dall’intervista è emerso la sua passione per il giornalismo che ha coltivato fin da piccolo, stampando giornalini in parrocchia, poi lavorando come giornalista sino ad arrivare al ruolo che adesso ricopre e dunque lo stretto legame tra la sua famiglia e la Gazzetta del Sud.

Lino Morgante infatti è nipote del “proto” della Gazzetta del Sud del 1952, figura fondamentale nella produzione del giornale e inoltre il padre era un giornalista per la stessa testata.

Si è parlato ancora di Uberto Bonino che con grande slancio visionario ha fondato la Gazzetta del Sud e poi, insieme alla moglie Sofia Bonino Pulejo ha dato vita anche all’omonima fondazione che ha assegnato negli anni tantissime borse di studio e ancora il Centro studio Neurolesi, un’eccellenza nel campo della medicina.

Alla serata hanno partecipato alcuni istituti scolastici che hanno aderito all’iniziativa “Qui si legge”, tra cui l’I.C. Capuana e l’ITT-LSSA Copernico, presenti con una delegazione di docenti e studenti, i quali hanno avuto modo di intervenire e fare domande.