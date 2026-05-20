A Barcellona la collezione di ceramiche artistiche di Koji Crisà

Il designer Koji Crisà, di origine pattese, presenterà a Barcellona Pozzo di Gotto la sua collezione di ceramiche artistiche 2025-26, dal titolo “Tra tradizione ed innovazione siciliana ed estetica giapponese” il 23 marzo alle ore 18 presso Palazzo Caliri.

L’evento – realizzato con il patrocinio della Regione siciliana, Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana, e del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto – è curato di Nino Sottile Zumbo e vedrà la partecipazione di:

Sato Crisà, architetto e artista;

Kenta Crisà, regista;

Giorgia Aragona, ballerina.

L’iniziativa è promossa dalla Genius Loci, dall’Università della Terza Età, dalla Pro Loco “Alessandro Manganaro” e da Spanò Broker Assicurazioni.