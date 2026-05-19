Vulcano accoglie oltre 1.000 studenti internazionali

Dopo il successo delle scorse edizioni, Messina e Vulcano si preparano ad accogliere oltre 1.000 studenti internazionali provenienti da tutta Europa per l’appuntamento più atteso della mobilità studentesca in Italia

Dal 21 al 25 maggio 2026, le Isole Eolie si preparano a diventare il palcoscenico naturale della Generazione Erasmus.

Per il terzo anno consecutivo, l’arcipelago siciliano ospiterà l’Evento Nazionale di Primavera (EN) di Erasmus Student Network (ESN) Italia, l’appuntamento annuale più atteso che, dal 2003 fino ad oggi, riunisce migliaia di studenti in mobilità per celebrare il legame tra i giovani e il territorio italiano. L’edizione 2026 sarà coordinata da ESN Messina e vedrà la partecipazione di oltre 1.000 associati di ESN Italia provenienti da tutta Europa, ma non solo: Francia, Germania, Polonia, Finlandia, Turchia, Brasile e Australia sono solo alcuni tra i Paesi che prenderanno parte all’attesissima manifestazione.

Un mix di culture che condivideranno quattro giorni indimenticabili di sport, cultura e spirito di aggregazione, chiudendo in bellezza il loro periodo di mobilità, circondati dalla meravigliosa cornice delle Isole Eolie.

La manifestazione prenderà il via giovedì 21 maggio con un pre-evento che si terrà a Messina, presso Villa Dante, dalle 11.00 alle 18.00, dove i partecipanti si sfideranno in tornei di padel, calcio a 5, basket e tennis, alternandoli ad attività nell’Area Green tra pittura e giochi da tavolo. Si svolgeranno anche delle attività per sensibilizzare sul tema dell’inclusione sociale attraverso il coinvolgimento del Centro Regionale Helen Keller e della Cooperativa Sociale Audacia. Verrà inoltre organizzato un clean-up della Villa, in collaborazione con Messina Servizi, quale segno concreto di attenzione all’ambiente e alla sostenibilità. Il pranzo per tutti i partecipanti è offerto da CIRS Casa Famiglia. Contestualmente, si terrà la Conferenza di Apertura dell’evento, presso l’Aula Cannizzaro della sede centrale dell’Università degli Studi di Messina, dalle ore 16.00. La Conferenza, dal titolo “Oltre la mobilità: L’inclusione come valore fondamentale”, sarà dedicata ai temi dell’internazionalizzazione e dell’inclusione, e rappresenterà un momento di introduzione e approfondimento delle tematiche oggetto dell’iniziativa, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali e relatori qualificati. La giornata proseguirà con il trasferimento all’Oasi Azzurra di San Saba per una serata dedicata alla tradizione culinaria grazie ad una cooking class di pizza.

Venerdì 22 maggio avrà inizio il vero e proprio momento di magia, spostando l’epicentro verso la suggestiva Isola di Vulcano, dando inizio alle attività sportive e alla prima festa a tema organizzata: il Colour Party. Il weekend sarà un crescendo di esperienze: sabato 23 sarà scandito da live painting, esibizioni di tamburellisti, e dj set con un ospite speciali direttamente da Tomorrowland, mentre domenica 24 vedrà alternarsi ancora dj set, spettacoli di Burlesque e danza aerea, e una vasta gamma di esperienze outdoor. Gli studenti, associati ad ESN Italia, potranno infatti scoprire l’arcipelago attraverso kayak, snorkeling, barca a vela o trekking sul cratere, cimentarsi in discipline come flyboard, parapendio e sup, o partecipare a workshop creativi come il “Sip and Paint” e la caccia al tesoro ispirata a Peter Pan. Non mancheranno i classici tornei di Beach Volley, Soccer e Tennis, oltre ai “Giochi senza Frontiere”, pensati per abbattere ogni barriera e promuovere l’inclusione, attraverso il benessere psicofisico e il divertimento condiviso. Saranno inoltre previste diverse attività realizzate in collaborazione con Arcigay, SafeU e WWF, con l’obiettivo di sensibilizzare i partecipanti sui temi dei diritti, dell’inclusione sociale e della sostenibilità ambientale.



Durante l’intera manifestazione sarà altresì garantita la presenza di uno psicologo in spiaggia, a tutela della salute mentale e del benessere psicologico dei partecipanti.

L’iniziativa, inoltre, ha già ottenuto i seguenti patrocini locali: Università degli Studi di Messina, Comune di Messina, con particolare riferimento al progetto IncludiMe e a Messina Social City, Comune di Lipari, Comune di Salina, Comune di Milazzo ed ERSU Messina. A questi si aggiungono il Centro Studi Eoliano e Federalberghi Messina, che sostengono attivamente la manifestazione. Altri patrocini a sostegno dell’evento a livello nazionale ed internazionale sono: Consiglio Nazionale Giovani, Ministero dell’Università e della Ricerca, Agenzia Italiana per la Gioventù, WWF, ENIT SpA – Agenzia Nazionale

del Turismo, Fondazione Symbola, Parlamento Europeo e Commissione Europea. L’evento rappresenta un’importante occasione di valorizzazione per il territorio messinese e per l’intero arcipelago delle Eolie, grazie a un programma pensato per mettere in connessione diretta i partecipanti con le eccellenze locali. Le attività previste, dalle escursioni tra le isole alle esperienze outdoor e sportive, fino ai momenti dedicati alla tradizione enogastronomica, permetteranno ai Soci di ESN Italia di vivere il territorio in maniera autentica e immersiva. In questo contesto, ogni esperienza diventa uno strumento di promozione turistica, contribuendo a rafforzare l’attrattività internazionale della destinazione e a generare ricadute positive in termini economici e di destagionalizzazione dei flussi.

Fondamentale è inoltre la collaborazione con enti, associazioni e realtà imprenditoriali locali, che rende l’evento un esempio virtuoso di sinergia territoriale. “Al centro dell’Evento Nazionale di Primavera vi sono i valori fondanti di Erasmus Student Network: sostenibilità, inclusione e dialogo interculturale – afferma Davide Lo Presti, Capo del Comitato Organizzatore dell’Evento – L’iniziativa promuove comportamenti responsabili e il rispetto dell’ambiente, sensibilizzando i partecipanti alla tutela di un ecosistema unico come quello delle Eolie. Parallelamente, le attività sono progettate per essere accessibili e inclusive, favorendo la partecipazione attiva e l’incontro tra culture diverse in un ambiente aperto e accogliente. In questo scenario, la mobilità studentesca si conferma uno strumento strategico di promozione turistica internazionale, capace di trasformare i giovani in ambasciatori del territorio e di rafforzare l’immagine dell’Italia come destinazione sostenibile, dinamica e culturalmente vivace”.



L’Evento Nazionale di Primavera 2026 si propone così come molto più di un semplice appuntamento, bensì un’esperienza collettiva capace di unire persone, culture e territori in un unico racconto. “Un momento in cui la mobilità studentesca diventa motore di crescita, connessione e scoperta, lasciando un segno concreto non solo nei ricordi dei partecipanti, ma anche nello sviluppo culturale e turistico del territorio ospitante – dichiara Federica Di Pietro, Vice Capo del Comitato Organizzatore – Un appuntamento che guarda al futuro, costruendo ponti tra giovani europei e valorizzando, al tempo stesso, l’identità e la bellezza del Sud Italia.”



Erasmus Student Network (ESN) è una delle più grandi Associazioni studentesche d’Europa, senza scopo di lucro, nata per sostenere e promuovere la mobilità internazionale degli studenti universitari. Operiamo secondo il principio “Students Helping Students”: i nostri volontari, spesso rientrati da un periodo di studio all’estero, mettono le proprie competenze al servizio degli studenti internazionali, facilitandone l’integrazione nella nuova realtà accademica e cittadina e contribuendo a creare un ambiente aperto,

inclusivo e multiculturale.



Attraverso attività culturali, sociali e formative, ESN favorisce:

● l’accoglienza e l’inclusione degli studenti internazionali;

● il dialogo interculturale;

● la valorizzazione del territorio e delle sue comunità;

● la collaborazione strutturata con università e istituzioni;

● la promozione di uno stile di vita responsabile e sostenibile.



Le iniziative organizzate spaziano da eventi di integrazione e orientamento, a scambi linguistici, visite culturali, attività sportive e progetti di volontariato, con l’obiettivo di arricchire l’esperienza degli studenti e favorire relazioni durature tra persone provenienti da contesti diversi. ESN promuove inoltre sei valori fondamentali, che all’interno del network vengono chiamati “cause”: l’inclusione sociale, la sostenibilità ambientale, la salute e il benessere (health and well-being), la promozione culturale, lo sviluppo di competenze e dell’occupabilità (skills and employability), e la promozione dell’educazione e dell’attivismo giovanile. Queste cause guidano le attività dell’associazione e rappresentano il cuore dell’impatto sociale che ESN vuole generare nelle comunità locali e a livello internazionale.

Fondata nel 1989, oggi ESN è presente in oltre 520 università di 45 Paesi europei e coinvolge più di 200.000 volontari e studenti, rappresentando una delle reti studentesche più estese e attive a livello internazionale. In Italia, ESN Italia costituisce la sezione nazionale di ESN International e coordina una rete composta da 53 associazioni locali, attive in 46 città universitarie distribuite su tutto il territorio.



Con oltre 30 anni di attività, ESN Italia è oggi un punto di riferimento fondamentale per la mobilità studentesca nel nostro Paese: ogni anno accoglie circa 150.000 studenti internazionali e coinvolge più di 15.000 volontari, che dedicano tempo ed energie per supportare gli studenti in mobilità e migliorare la qualità della loro esperienza. Grazie alla stretta collaborazione con università, enti locali e realtà del territorio, ESN Italia contribuisce attivamente allo sviluppo di comunità più aperte, inclusive e consapevoli, promuovendo i valori della mobilità internazionale, della cittadinanza attiva e dello scambio interculturale sia a livello nazionale che europeo.