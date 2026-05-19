Via libera dell’Assemblea straordinaria nasce “Confcommercio Città Metropolitana di Messina”

Il 14 maggio l’Assemblea Straordinaria dei soci di Confcommercio Messina ha sancito un passaggio decisivo per l’associazione dello Stretto, segnando l’avvio di una nuova fase.

Sotto la guida del Commissario Straordinario Klaus Algieri, i soci hanno approvato all’unanimità il nuovo Statuto, introducendo innovazioni etiche e organizzative finalizzate al rafforzamento e al rilancio del ruolo dell’ente sul territorio. La principale novità riguarda la denominazione ufficiale: l’associazione assume il nome di “Confcommercio Città Metropolitana di Messina”. Un cambiamento che va oltre l’aspetto formale e che esprime la volontà di rappresentare in modo più ampio, strutturato e identitario l’intero tessuto imprenditoriale dell’area metropolitana, rafforzando la vicinanza alle imprese e la presenza sui territori. Il cuore della riforma è rappresentato dall’introduzione di un nuovo Codice Etico e, soprattutto, di una Carta dei Valori, che entra a pieno titolo a far parte integrante dello Statuto. L’adesione all’associazione non si limita a un atto formale: ogni impresa, al momento dell’iscrizione, sottoscrive e condivide principi di legalità, trasparenza e responsabilità che diventano impegno concreto e vincolante. A margine dei lavori assembleari, il Commissario Straordinario Klaus Algieri ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto:

“Abbiamo compiuto un passo fondamentale per restituire a Messina una grande Confcommercio. Con questa assemblea straordinaria abbiamo dotato l’associazione di un nuovo Statuto, di un Codice Etico e di una Carta dei Valori che rappresenta la nostra bussola etica e morale. Ogni impresa che entra a far parte del nostro sistema ne condivide i principi: è un nuovo modo di intendere l’appartenenza e la responsabilità associativa. Il cambio di denominazione in “Confcommercio Città Metropolitana di Messina” è un atto di orgoglio e di identità territoriale. La partecipazione registrata oggi dimostra la volontà delle imprese di guardare al futuro con una struttura solida e credibile. Ora chiedo alle imprese messinesi un ulteriore atto di responsabilità e di orgoglio collettivo: lavorare insieme per costruire una nuova struttura di governance capace di rappresentare in modo moderno, efficace e unitario il sistema imprenditoriale del territorio, che vada a rafforzare il ruolo dell’associazione come punto di riferimento autorevole imprese e istituzioni”.