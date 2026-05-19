Barcellona, rassegna corale “Regina coeli”: alla parrocchia San Francesco di Paola un momento di condivisione, bellezza e fede

La scorsa domenica presso la Parrocchia San Francesco di Paola in Barcellona P.G. si è tenuta la Rassegna corale mariana “Regina coeli”.

L’evento è stato organizzato dalla Parrocchia e dal Coro “Charitas”, diretto dal maestro Carmelo Torre, e ha visto la partecipazione di altri cori parrocchiali del Vicariato di Barcellona P.G.: il Coro Dulcis Harmonia con il M° Antonella La Torre, il Coro Santa Maria Maggiore della parrocchia di Gala con il M° Mattia Manuri ed il Coro Santa Maria Assunta della parrocchia di Castroreale con il M° Salvatore Squadrito.

Occasione dell’evento il desiderio di onorare la Madre di Dio, proprio nel mese mariano di maggio, e di celebrare il decimo anniversario dalla fondazione del Coro Charitas. Il parroco della parrocchia San Francesco di Paola, fra Antonino Gulisano ofm, al termine del concerto ha ringraziato tutti i presenti ed i cori partecipanti per l’impegno e la “bellezza che hanno fatto sperimentare con il loro canto”.

I dieci anni del Coro Charitas

Il Coro Charitas è nato nel 2016 a Barcellona P.G., presso la parrocchia di San Francesco di Paola, con lo scopo di accompagnare ed arricchire la celebrazione della santa Messa. Guidato da Carmelo Torre, il coro è formato da un gruppo affiatato che, nel tempo, ha saputo sviluppare e custodire la passione per il canto.

Il repertorio del Coro spazia dalla musica liturgica moderna a quella tradizionale e di matrice gregoriana, con l’intento di rendere ogni celebrazione un momento di bellezza e spiritualità. Oltre alla sua attività liturgica, il Coro Charitas ha tenuto in parrocchia diversi concerti dedicati a San Francesco di Paola e alla Vergine Maria, offrendo così anche occasioni di riflessione e preghiera attraverso la musica.

In questi dieci anni il coro, oltre ad essere diventato sul territorio una realtà consolidata dal punto di vista musicale ed artistico, si configura come una comunità unita e accogliente, aperta a chiunque voglia condividere un percorso di crescita umana, spirituale e fraterna.