Barcellona: al Pronto Soccorso quasi 10 mila accessi in nove mesi

Il primo audit dopo la riapertura conferma il ruolo strategico del presidio sanitario

A nove mesi dalla riapertura, il Pronto Soccorso dell’ospedale ” Nuovo Cutroni Zodda” traccia un primo bilancio dell’attività svolta. La Direzione sanitaria del presidio ha infatti concluso il primo audit di verifica relativo al periodo compreso tra il 1° agosto 2025 e il 30 aprile 2026, evidenziando risultati definiti “di particolare rilievo” sotto il profilo organizzativo, assistenziale e gestionale.

Oltre 9 mila pazienti assistiti dopo la riattivazione del servizio

La riattivazione del servizio, avvenuta dopo la lunga chiusura legata all’emergenza pandemica da Covid-19, ha consentito di restituire al territorio un presidio fondamentale per la rete dell’emergenza-urgenza. Il bacino di riferimento comprende circa 100 mila cittadini del distretto sanitario.

Secondo i dati diffusi dalla Direzione sanitaria, nel periodo preso in esame il Pronto Soccorso ha registrato 9.715 accessi complessivi al triage e 8.828 prestazioni effettuate. I pazienti dimessi sono stati 9.178: di questi, 6.325 sono rientrati al domicilio, mentre 856 sono stati indirizzati verso strutture ambulatoriali.

Sono stati invece 525 i ricoveri effettuati nello stesso presidio ospedaliero e 326 i trasferimenti verso altri ospedali della provincia per trattamenti specialistici.

I numeri dell’emergenza: codici rossi, ricoveri e trasferimenti

Il report segnala inoltre 887 pazienti che hanno lasciato il Pronto Soccorso prima della presa in carico, 28 decessi avvenuti all’interno della struttura e 6 persone giunte già prive di vita.

Sul fronte del triage, l’analisi evidenzia una gestione articolata della domanda sanitaria. All’ingresso sono stati assegnati 176 codici rossi, 1.086 arancioni, 4.052 azzurri, 5.155 verdi, 173 bianchi e 6 neri.

Durante il percorso assistenziale sono stati modificati 1.299 codici di priorità, a testimonianza – si legge nel documento – della costante rivalutazione clinica effettuata dal personale sanitario.

Osservazione Breve Intensiva, 54 accessi in meno di un mese

Particolarmente significativa anche l’attività dell’Osservazione Breve Intensiva (OBI), attivata soltanto l’8 aprile scorso ma già capace di registrare 54 accessi in meno di un mese.

Un dato che, secondo la Direzione sanitaria, conferma il ruolo strategico di questo livello assistenziale nella gestione delle urgenze cliniche.

Il Pronto Soccorso opera all’interno di un ospedale di base, secondo gli standard previsti dal D.M. 70 del 2015, garantendo la gestione delle urgenze di minore e media complessità e assicurando, nei casi più delicati, il trasferimento verso strutture specialistiche della rete ospedaliera provinciale.

La Direzione sanitaria ha sottolineato il ruolo determinante dello Staff Direttivo aziendale nella riapertura del servizio e nel mantenimento della piena operatività del presidio. Il modello organizzativo adottato prevede l’esternalizzazione della componente medica del Pronto Soccorso, mentre il personale del comparto continua a essere garantito dall’Asp.

Nel documento finale viene infine espresso apprezzamento per il lavoro svolto quotidianamente da medici, infermieri, tecnici e personale amministrativo, definito essenziale per il consolidamento e il progressivo rafforzamento dell’offerta assistenziale sul territorio.