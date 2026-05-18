Milazzo, controlli dei Carabinieri nel weekend: denunce per droga, alcol alla guida e porto di coltelli

Raffica di controlli dei Carabinieri della Compagnia di Milazzo durante l’ultimo fine settimana per garantire maggiore sicurezza sul territorio e contrastare reati e violazioni al Codice della Strada.
Nel corso dell’operazione, i militari hanno controllato oltre 100 veicoli e identificato più di 150 persone, intensificando pattugliamenti e posti di blocco soprattutto nelle aree della movida e lungo le principali arterie stradali.
Particolare attenzione è stata rivolta alla guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, fenomeni considerati tra le principali cause di incidenti stradali.
Guida in stato di ebbrezza e droga: quattro denunciati
Nel corso dei controlli stradali, i Carabinieri hanno denunciato quattro persone all’Autorità Giudiziaria per reati legati alla circolazione stradale.
Tre automobilisti sono stati sorpresi alla guida in stato di ebbrezza alcolica, mentre un altro conducente è risultato positivo all’assunzione di sostanze stupefacenti.
Le violazioni contestate rientrano nelle attività di prevenzione e repressione messe in campo dai militari per aumentare la sicurezza di automobilisti e pedoni, soprattutto in vista della stagione estiva.
Porto di coltelli e ricettazione: otto persone denunciate
Nel bilancio dei controlli figurano anche altre otto denunce per diversi reati.
Nel dettaglio:
- tre persone sono state denunciate per porto di coltelli di genere vietato;
- una è stata trovata in possesso di oggetti contundenti;
- due persone sono state denunciate per manomissione di documenti d’identità;
- una per il furto di una bicicletta elettrica;
- una per ricettazione dello stesso velocipede.
Droga a Milazzo: quattro giovani segnalati alla Prefettura
Sul fronte del contrasto agli stupefacenti, quattro giovani tra i 18 e i 25 anni sono stati segnalati alla Prefettura di Messina quali assuntori di droga.
I ragazzi sono stati trovati in possesso di dosi di marijuana, hashish e cocaina detenute per uso personale. Le sostanze sequestrate sono state inviate ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio.
Controlli rafforzati in vista dell’estate e della movida
I Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno annunciato che i controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane, soprattutto con l’avvicinarsi della stagione estiva.
L’obiettivo è garantire sicurezza nelle località turistiche dell’area mamertina, contrastando episodi di illegalità nelle zone della movida e nei luoghi maggiormente frequentati da residenti e turisti.