Barcellona, incidente in via Sant’Andrea. Traffico deviato

Poco fa,si è verificato un incidente stradale a Barcellona Pozzo di Gotto, lungo via Sant’Andrea, all’altezza della Coop.

Per cause ancora in fase di accertamento, due auto che percorrevano corsie opposte si sono scontrate frontalmente. Secondo una prima ricostruzione, una Fiat Panda nera avrebbe invaso la corsia opposta andando a impattare contro una Jeep Renegade bianca.

Per l’impatto sarebbe stata divelta la ruota anteriore sinistra della Renegade. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 che hanno prestato soccorso ai conducenti dei veicoli coinvolti. Entrambi sono stati in ambulanza medicazioni e ancora sul luogo ma, fortunatamente, non avrebbero riportato lesioni gravi.

Presenti anche i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e gestire la viabilità nella zona durante le operazioni di soccorso.