10 studenti barcellonesi in finale alla Bocconi di Milano

L’I.T.T.- L.S.S.A. “Copernico” di Barcellona P.G. sperimenta una grandissima soddisfazione per la Semifinale dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici 2026, svoltasi presso l’Istituto il 14 marzo 2026.

Infatti, dopo aver superato gli Ottavi di Finale e i Quarti di finale che si sono svolti in modalità online, i 184 studenti ammessi provenienti da istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado di tutta la provincia di Messina, hanno avuto modo di cimentarsi con quesiti intriganti che hanno richiesto capacità di ragionare, un pizzico di fantasia e intuizione. Sono stati selezionati ben 22 allievi provenienti da scuole medie ed istituti superiori della provincia di Messina, che accederanno alla finale nazionale a Milano il 30 maggio 2026 (8 della categoria C1, 7 della categoria C2, 4 della categoria L1 e 3 della categoria L1 plus).

Il comitato organizzatore composto dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Angelina Benvegna e dai docenti Michele Marino (Responsabile di zona), Maria Rosa Astone (Referente d’Istituto dei Giochi Matematici), Laura Giunta, Angela Sottile, Rosa Iannello, Angelo Brigandì, Francesco Urbano, Enrico Alosi e Sebastiano Mazzeo ha provveduto alla correzione delle prove e alla pubblicazione degli ammessi alla finale sul sito dell’istituto www.istitutocopernico.edu.it.

Dalla correzione degli elaborati sono emersi risultati eccellenti: alcuni partecipanti sono riusciti a risolvere in modo brillante quasi tutti i quesiti proposti.

Sono 3 gli studenti del “Copernico” Gabriele Karol De Agostino (1CL) –Federico Antonio Marino (2AL) – Giulia Garofalo (2AL) che avranno la possibilità di vivere la bellissima esperienza della finale a Milano assieme ad altri 6 studenti barcellonesi: 2 dell’I.C. D’Alcontres (Martina Macrì, Anthony Salvatore Foti ) 2 dell’I.C. B. Genovese (Andrea Marzullo, Alessandro Ravidà), 1 dell’I.C. L. Capuana (Roberta Giardina), 1 dell’ I.C. Foscolo (Giuseppe Raimondo) 1 I.I.S. E. Medi (Iole Pensabene).