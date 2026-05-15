Il Barcellona Basket esce sconfitto dalla gara 1 dei quarti playoff contro la Viola Reggio Calabria

Si apre con una sconfitta il cammino del Barcellona Basket nei quarti di finale dei playoff: in gara 1, i giallorossi cedono il passo a una Viola Reggio Calabria determinata e concreta, capace di imporsi con il punteggio finale di 76-68 davanti al proprio pubblico. Una sfida intensa, che ha visto i padroni di casa mantenere il controllo nei momenti decisivi del match.

Il resoconto della partita

Primo quarto: l’avvio non è dei migliori per il Barcellona Basket, che fatica a trovare ritmo e continuità offensiva. La Viola approccia la gara con maggiore intensità, costruendo azioni efficaci e sfruttando ogni possesso. A metà del primo parziale il distacco è già di 9 lunghezze per i padroni di casa, che chiudono il quarto avanti 24-15.

Secondo quarto: nel secondo periodo arriva la risposta della squadra di coach Bartocci. I giallorossi ritrovano lucidità e aggressività, riuscendo a ridurre rapidamente il divario fino al -1 nei primi minuti del parziale. Il tentativo di rimonta però non basta: la Viola mantiene sangue freddo e torna a spingere nel finale. Le due formazioni vanno all’intervallo lungo sul 46-41.

Terzo quarto: al rientro dagli spogliatoi il Barcellona Basket sembra cambiare marcia, riuscendo a portare la gara in perfetta parità. La reazione della Viola però è immediata: uno nuovo strappo vale il +10 per i padroni di casa, con il terzo quarto che si chiude sul 61-51.

Ultimo quarto: nell’ultimo parziale il Barcellona Basket tenta l’assalto finale, cercando di ridurre il margine e riaprire definitivamente la partita. La Viola però risponde colpo su colpo, senza mai perdere il controllo del match. Il cronometro sancisce così il definitivo 76-68.

Ora lo sguardo è già rivolto a gara 2, in programma questa domenica, alle ore 20:45, al PalAlberti: per il Barcellona Basket sarà l’occasione per reagire immediatamente e provare a ristabilire l’equilibrio della serie.

Tabellino e parziali

Redel Viola Reggio Calabria: Fiusco 13, Agbortabi, Marangon 5, Marinelli, Laganà 17, Fernandez 10, Zampa 1, Marini 5, Maresca 7, Clark 11, Laquintana 7, Macrillante. All. Cadeo.

Barcellona Basket: Okereke 5, Di Marzio, Aguzzoli 10, Malkic 12, Sebastianelli 11, Sindoni, Dancetovic 2, Cessel 2, Fraga 18, Galipò 8, Grivo. All. Bartocci.

Parziali: 24-15; 46-41; 61-51; 76-68.

Arbitri: Filesi di Chiaramonte Gulfi (RG) e Giunta di Ragusa.