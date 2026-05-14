Giardini Oasi, finanziamento da 380 mila euro: al via la riqualificazione

L’Amministrazione Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha annunciato la conferma ufficiale del finanziamento destinato alla riqualificazione dei Giardini Oasi, dopo l’adozione del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 aprile 2026.

Il provvedimento, firmato dal ministro Giancarlo Giorgetti, assegna complessivamente 380 mila euro al Comune di Barcellona P.G.: 210 mila euro saranno erogati nel 2026 e altri 170 mila euro nel 2027.

Le somme verranno utilizzate per la pianificazione strategica e per gli interventi di recupero dell’area dei Giardini Oasi, con particolare attenzione al prospetto e alla storica Sala Convegni.

“Oggi raccogliamo i frutti di un percorso iniziato da tempo” – dichiara il Sindaco Pinuccio Calabrò – “Il decreto conferma quanto concordato preventivamente durante la visita della Senatrice Carmela Bucalo. Al Governo, al Ministro e alla Senatrice va il mio più vivo ringraziamento per aver mantenuto l’impegno preso con la nostra comunità e per l’attenzione mostrata verso il territorio.”

Il Sindaco ha inoltre evidenziato il contributo tecnico e operativo dell’esperto Benvegna, che ha collaborato nelle attività di monitoraggio dei decreti e nella definizione delle esigente progettuali legate agli interventi.

Con l’ufficializzazione del decreto ministeriale, il progetto entra ora nella fase operativa. Gli interventi saranno realizzati seguendo i criteri di monitoraggio e rendicontazione previsti dalla normativa vigente, attraverso il sistema CUP.