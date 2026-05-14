Giardini Naxos: 21enne arrestato con cocaina e marijuana

Notte di controlli a Giardini Naxos, nel Messinese, dove i Carabinieri della Compagnai di Taormina hanno arrestato un giovane di 21 anni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è stata condotta dai militari dell’Aliquota Radiomobile durante un servizio di controllo del territorio. Il ragazzo, di nazionalità romena, è stato fermato per un controllo di routine, ma secondo quanto riferito dai Carabinieri avrebbe mostrato fin da subito un atteggiamento particolarmente nervoso e insofferente, che ha spinto i militari ad approfondire gli accertamenti.

La successiva perquisizione personale ha portato al ritrovamento di tre dosi di marijuana e nove dosi di cocaina, oltre a un piccolo bilancino di precisione e 650 euro in contanti, somma ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Per il 21enne è dunque scattato l’arresto in flagranza di reato. Dopo l’arresto, il giovane è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

La droga sequestrata sarà ora analizzata dai Carabinieri del R.I.S. di Messina, che effettueranno gli esami di laboratorio previsti nell’ambito delle indagini.