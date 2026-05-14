Barcellona: al via la “Scuola Animatori 2026” per i giovani del vicariato

Dal 16 al 30 maggio 2026 prenderà il via la nuova edizione della “Scuola Animatori”, un percorso formativo dedicato ai giovani delle parrocchie del vicariato che desiderano mettersi al servizio delle proprie comunità educative e degli oratori estivi.
L’iniziativa punta a formare animatori responsabili attraverso incontri pratici e momenti di confronto su temi fondamentali come sicurezza, relazione educativa, gestione dei gruppi e il valore pedagogico del gioco.
Il programma prevede quattro appuntamenti presso l’Oratorio FMA, in via Beata Maddalena Morano n.4:
- 16 maggio: Sicurezza e Primo Soccorso
- 23 maggio: Animazione, Servizio e Relazione Educativa
- 29 maggio: Gestione del Gruppo
- 30 maggio: Il gioco come strumento pedagogico
Gli incontri si svolgeranno tra mattina e pomeriggio, offrendo ai partecipanti strumenti concreti per affrontare con preparazione ed entusiasmo il servizio educativo nelle attività parrocchiali.
Per informazioni e iscrizioni sarà possibile rivolgersi alla propria parrocchia di appartenenza.