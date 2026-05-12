Teatro Mandanici: “BeatleStory-the faboulous tribute show”

Il grande omaggio internazionale ai Beatles: un’esperienza immersiva capace di raccontare il contesto culturale e sociale di un’intera generazione

Giovedì 28 maggio alle ore 21:00 il Teatro Placido Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) ospiterà “BeatleStory- The Faboulous Tribute Show”: una produzione musicale e teatrale dedicata alla storia dei Beatles, che negli ultimi anni ha conquistato il pubblico e la critica in Italia e all’estero.

Non si tratta di un semplice concerto tributo, questo spettacolo, infatti, propone un viaggio attraverso la carriera dei Fab Four, raccontando il loro esordio nella Liverpool degli anni Sessanta fino agli ultimi celebri anni della band. In scena si alterneranno esecuzioni dal vivo, contributi video, ricostruzioni sceniche, cambi di costume e immagini d’epoca, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva capace di raccontare ciò che va oltre la musica dei Beatles: il contesto culturale e sociale di un’intera generazione.

Sul palco si esibiranno un cast di musicisti professionisti, provenienti dai prestigiosi circuiti del West End londinese e di Broadway, elemento che distingue la produzione per qualità artistica e attenzione ai dettagli. Roberto Augelelli e Patrizio Angeletti firmano la direzione artistica, realizzando uno spettacolo costruito per ricreare fedelmente atmosfere, sonorità e stile della band più influente della storia della musica.

La scaletta ripercorre tutte le fasi della carriera dei Beatles con oltre quaranta brani eseguiti dal vivo tra cui: “She Loves You”, “Twist and Shout”, “Yesterday”, “Come Together”, “Hey Jude” e “Let It Be”. Inoltre, lo show è suddiviso in sei momenti tematici che ripercorrono l’evoluzione artistica del gruppo: dal Cavern Club alla Beatlamania, fino agli anni si Sgt. Pepper e Abbey Road.

Negli anni, questo spettacolo ha ottenuto importanti riconoscimenti mediatici, partecipando a trasmissioni televisive nazionali come “Domenica In”, “Viva Rai2”, “Porta a Porta” e agli eventi musicali dall’Arena di Verona con l’orchestra diretta dal Maestro Beppe Vessicchio. Lo spettacolo è stato applaudito nei principali teatri italiani, registrando sold out e standing ovation.

“La Repubblica” lo definisce come “il più grande omaggio ai Beatles 50 anni dopo”, BeatleStory continua a coinvolgere spettatori di ogni età grazie a una formula capace di unire rigore musicale, spettacolarità scenica ed emozioni dal vivo.