Coppa Primavera 2026: “Piccoli Samurai in Trasferta”

Sabato 9 maggio, presso il PalaBattiati a Catania si è svolta la Coppa Primavera di Ju-jitsu, un’edizione entusiasmante per celebrare le discipline marziani ed in particolare per il Ju Jitsu targato Dai-Ki Dojo.

La competizione ha visto la partecipazione di oltre 500 bambini e ragazzi tra i 4 e i 12 anni divisi in tre turni (A-B-C); i piccoli jutsuka hanno preso parte alla manifestazione svolgendo le prove con massima attenzione e concentrazione, dimostrando così di essere all’altezza dell’evento.

Tutti i piccoli allievi della Dai-ki Dojo Barcellona del Maestro Alessandro Bengala che hanno preso parte alla manifestazione:

1°turno A: Antonino Merlino, Bianca Miano, Diego Moisa, Carlo Cicciari, Carmelo Miano, Salvatore Molino, Carlotta Genovese, Daniel Bangala, Antonino Genovese, Mattia Mirabile, Daniel Rappazzo, Valentino Lo Cascio, Angelo Milone, Rihana Yayaoui.

2°turno B: Azzurra Bengala, Aurora Bengala, Ruben Interdonato, Andrea Furnari, Marco Crifò, Antonino Mellimaci, , Qleksandr Thokhymenko, Lorenzo Pavone, Maria Vittoria Catalfamo, Marianna Natoli, Rouqaia Yayaoui, Ramla Yayaoui, Francesco Russo, Paolo Paduano, Diego Aliquò,

3°turno C: Emma Milone, Ilaria Oieni, Thomas Torre, Arbion Fregjaj, Ettore Lo Presti, Santino Ferrara, Cristina Cutrupia, Riccardo Aliquò, Simone De Pasquale, Nikolas Baglione, Liborio Lo Bianco, Mattia Stracuzzi, Alessandra Bengala.

Tutti gli allievi hanno svolto prove di grande abilità tecno-pratiche realizzando ottimi risultati, dimostrando di essere preparati al progetto che il maestro Alessandro Bengala sta portando avanti da tempo, inserendoli già da piccoli all’interno del circuito dell’agonismo, che li formerà nel carattere e nell’abilità.