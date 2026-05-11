Vi racconto il mio presepe

Dal 2014, nella parrocchia dei Santi Vito e Andrea di Barcellona Pozzo di Gotto si rinnova una bellissima tradizione natalizia: Il presepe vivente.

Caratteristica è l’ambientazione: il presepe, infatti, è ambientato in una vera masseria ed è in stile

siciliano.

Questa iniziativa coinvolge tutta la parrocchia, infatti già da settembre si incomincia a lavorare per organizzare e sistemare tutto l’occorrente per preparare le varie postazioni e creare così tutte le

scene del presepe: le botteghe degli artigiani, la grotta, i mestieri di una volta, il palmento. Viene curato ogni dettaglio.

Poi i lavori si intensificano all’inizio di novembre affinché sia tutto perfetto per far rivivere

l’atmosfera incantata della notte santa e della nascita di Gesù.

Io, sin da quando ero piccolo, ho preso parte a questo presepe e sono molto felice di questo.

Per me, infatti, è un’esperienza bellissima in cui mi diverto molto e vivo il Natale scoprendo le

antiche tradizioni che sono molto affascinanti.

Ogni anno viene tantissima gente: lo scorso anno, in un giorno sono venute quasi 2.000 visitatori!

Il mio ruolo principale nel presepe è quello dello “scapparu” cioè del calzolaio, però, se serve, giro

per le varie scene per vedere chi ha bisogno della mia presenza e impersono altri ruoli.

La cosa simpatica è che in alcune postazioni viene offerto del cibo tipico siciliano come il pane

caldo con l’olio e le “sfinci”, che sono del pane fritto con zucchero e uva sultanina. Si offre anche

pane col cioccolato, bruschette arrostite, pepe e anche il pane con la marmellata fatta in casa.

Buonissima!

Poi alla fine si vendono dei biglietti per partecipare all’estrazione di tanti premi,dai bambinelli ai

televisori e molto altro, offerti dagli sponsor, e il ricavato va in beneficenza.

Partecipare al presepe vivente per me è più di una semplice tradizione: per me significa vivere

momenti unici insieme ai miei amici e rivivere la nascita di Gesù in un clima di gioia e

condivisione.