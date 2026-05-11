SIRU: presenti 24 Comuni su 35, via libera ai provvedimenti finanziari

Si è riunita questa mattina a Barcellona l’assemblea dei sindaci del Sistema Intercomunale di Rango Urbano Sicilia Sud Orientale, con una partecipazione particolarmente significativa: presenti infatti 24 rappresentanze comunali sui 35 enti coinvolti nel SIRU.

Nel corso della seduta sono stati approvati due importanti provvedimenti riguardanti la programmazione finanziaria e organizzativa dell’organismo intercomunale.

Il primo punto all’ordine del giorno ha riguardato la rimodulazione del piano di riparto delle risorse finanziarie relative al programma degli interventi del SIRU Tirreno Sud Orientale. Una decisione resa necessaria dall’esigenza di adeguare gli atti già adottati alle nuove direttive emanate dal Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana.

L’assemblea ha inoltre approvato il piano finanziario 2026 relativo alle spese dell’Ufficio Comune, passaggio ritenuto essenziale per garantire continuità amministrativa e operativa alle attività del sistema intercomunale.

Nel dibattito è emersa con forza la preoccupazione dei sindaci per i rallentamenti registrati nell’iter istruttorio regionale. Gli amministratori hanno espresso disappunto per il rischio che il lavoro portato avanti in questi mesi dal gruppo tecnico e istituzionale possa essere penalizzato dai ritardi accumulati da altri SIRU siciliani.

Proprio per accelerare la definizione delle procedure e ottenere tempi certi sull’emanazione dei decreti di finanziamento, l’assemblea ha deciso di organizzare una presenza compatta a Palermo nelle prossime settimane. L’obiettivo sarà quello di sollecitare direttamente gli uffici regionali competenti e chiarire definitivamente lo stato dell’iter amministrativo.

L’incontro nel capoluogo regionale viene considerato decisivo dai sindaci per sbloccare una fase ritenuta cruciale per il futuro della programmazione territoriale e degli investimenti previsti nell’area del Tirreno Sud Orientale.