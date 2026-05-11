L’eco di un colpo, la forza di un’idea

“A questa città vorrei dire: gli uomini passano, le idee restano. Restano le loro tensioni

morali e continueranno a camminare sulle gambe di altri uomini.”

Giovanni Falcone

In ogni contesto sociale, dalla scuola al campetto di calcio sotto casa, respiriamo ciò che la mafia rilascia nell’ambiente: residui tossici di qualcosa di talmente grande, ma al contempo così impalpabile, da non permetterci di carpirne la pressione. Magistrati, giornalisti e tutte le persone dotate di senso civico hanno lottato e lottano per quelli che sono i valori sui quali una sana società si deve fondare: giustizia, attaccamento alle istituzioni e istruzione. Voglio soffermarmi proprio su quest’ultima parola, la quale deriva dal dal verbo latino instruere, composto da in (dentro) e struere (costruire, ordinare, disporre). La sua

etimologia suggerisce già quale sia lo scopo di istituzioni come la scuola, luogo nel quale abbiamo il diritto e il dovere di mostrare impegno e interesse, di ricevere informazioni utili all’arricchimento del nostro bagaglio culturale, ma soprattutto funzionali alla formazione di un cittadino capace di accorgersi delle conseguenze causate da questa scura e subdola nube.

Gli omicidi, le rapine e le estorsioni sono solo i più evidenti degli atti che ci mostrano come la società odierna sia corrotta dagli interessi di tornaconto di alcuni esseri umani che hanno perso la vocazione all’ “Umanità” . Un colpo di pistola genera un rumore estremamente forte, tipicamente dai 140 ai 170 dB, che simboleggia il profondo fallimento della comunità civile. È lo stesso rumore che ha messo a tacere voci come quella di Beppe Alfano, che aveva scelto di raccontare ciò che vedeva senza piegarsi. Nulla giustifica un atto simile: nessuna resa dei conti, nessuna vendetta, perché in 285–350 m/s (velocità media di un proiettile di pistola) non muore solo chi si trova dalla parte opposta alla canna, ma anche chi preme il grilletto, poiché ha rinnegato il valore supremo della vita.

Regioni come la Calabria, la Sicilia, la Puglia ecc. saranno per sempre segnate dalla polvere da sparo formatasi dai vari colpi di pistola esplosi ed, invece, ciò che dovrebbe lasciare fortemente il segno dovrebbero essere le iniziative e le idee di coloro che lottano giorno dopo giorno contro la criminalità organizzata. Ma non è così semplice: “Il raccolto cresce solo nei terreni fertili”, direbbe un contadino… Non bastano, dunque, solo la motivazione e la fame di giustizia di pochi a far scomparire le ingiustizie, se poi, i più non siamo disposti ad alzare la testa e a guardare il male dritto negli occhi, in attesa di qualcuno che sia più determinato di noi a lottare.

Ed è proprio qui che dovremmo ricordare chi, come Beppe Alfano, ha scelto di non abbassarla mai quella testa. La sua voce, spezzata troppo presto, continua a camminare sulle gambe di chi non accetta ingiustizie del genere. La mafia finirà davvero solo quando il coraggio di uomini così non sarà più un’eccezione, ma la regola.