Il collettivo Messina Scrive firma un’antologia crime noir per Algra Editore

Messina Crime è la seconda antologia di racconti pubblicata dal collettivo Messina Scrive e curata da Eliana Camaioni, questa volta per Algra Editore, nella collana narrativa dedicata a Gialli e Thriller.

Otto autori, otto delitti, la città e la provincia di Messina come protagoniste assolute: dalla costa ionica alla tirrenica, lo Stretto non è mai stato così noir. Una discesa vertiginosa nel buio dell’animo umano, dove il territorio del messinese si trasforma nel palcoscenico ideale per il male. Da una misteriosa esecuzione sotto la rocca di Tindari all’omicidio di una scrittrice in corsa per lo Strega, dallo scheletro che riemerge dal solaio di una chiesa, ai delitti seriali che tormentano giovani donne. La violenza esplode tra ossessioni tossiche in sale d’attesa e visioni oniriche di vedove e idraulici maledetti, fino agli intrecci tra giornalismo e massoneria, per chiudersi con il tragico epilogo di amori mai finiti. Ogni pillola nera è un colpo al cuore, un viaggio visionario e spietato tra le pieghe di una Messina mai vista, dove ogni angolo nasconde un colpevole e ogni vittima urla la sua verità.

Messina Crime – AA.VV. (Collettivo Messina Scrive)

Algra Editore, collana di narrativa gialla e thriller

Autori: Giusi Arimatea, Eliana Camaioni, Ivana Cammà, Otis Catapecchia, Agata De Luca, Vera

Faraone, Lelio Naccari, M. Antonella Saia, Ambra Stancampiano

Copie disponibili su richiesta, per recensioni e segnalazioni

Link: https://www.algraeditore.it/autore/aa-vv-messina-crime/

Otto racconti, otto delitti efferati all’ombra della città dello Stretto. Gli autori del Collettivo Messina Scrive firmano un’antologia crime che indaga ombre e misteri di una terra intrisa di sangue e segreti. Riuscirete a guardare nell’abisso senza vacillare? Disponibile nelle librerie e sullo store online di Algra Editore: www.algraeditore.it