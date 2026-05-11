Il Cinema Corallo, un simbolo di resilienza culturale

Nel panorama culturale di Barcellona Pozzo di Gotto, il Cinema Nuovo Corallo rappresenta

sicuramente un importante punto di riferimento.

Venne inaugurato nel gennaio del 1964 ed era di proprietà del comm. Carmelo Buonsenso e del

suocero sig. Giuseppe Torre.

Alla cerimonia di inaugurazione, come riportano le cronache del tempo, hanno presenziato il

sindaco on. Santalco con la moglie, madrina della cerimonia, e le autorità civili. Per l’occasione è

stato proiettato il film “L’arciere delle mille e una notte” e alla fine, per festeggiare l’evento, è stato

offerto ai partecipanti un rinfresco.

Sempre le cronache del tempo parlano con enfasi del cinema come di un “locale degno di tale nome

per ampiezza e monumentalità, per comodità e per modernità”.

In effetti l’edificio, che costituisce il cinema Corallo, si distingue per il suo carattere innovativo e

sperimentale dal punto di vista architettonico e tecnologico.

L’opera fu ideata dall’architetto Filippo Rovigo, che aveva anche progettato il Cinema Apollo e il

Cinema Olimpia di Messina. Sorge in via Garibaldi, nel luogo dove prima si trovava un’antica

chiesa dedicata a S. Giovanni Battista. All’interno del cinema si conserva ancora, infatti, la chiave

di volta del portale d’ingresso.

Fu progettato per 750 posti, distribuiti tra platea (465) e tribuna (285). Quest’ultima può essere

raggiunta attraverso due scale posizionate in modo speculare ai lati dell’atrio. Vi è poi un’altra scala

che serve a raggiungere la sala operativa.

“Negli ultimi anni, il cinema ha incontrato delle difficoltà e un calo nelle presenze – afferma

l’attuale proprietario sig. Sebastiano Torre, che gestisce con la sua famiglia il cinema – a causa della

concorrenza delle multisale e dei centri commerciali. Tuttavia il Corallo è molto amato dai

barcellonesi perché è l’unico cinema rimasto nella città. Infatti quando è stato costruito, a

Barcellona Pozzo di Gotto c’erano ben cinque cinema, tra cui il Cinema Maya, che ormai non

esistono più.

Inoltre il Corallo è un importante punto di riferimento anche per le scuole di Barcellona e dintorni,

perché le scolaresche vi si recano per assistere alle proiezioni di film che trattano tematiche

importanti sulle quali vengono svolti poi i cineforum”.

Concludendo, il Corallo è un cinema nel cuore della città, un simbolo di resilienza per Barcellona,

di una città che non vuole perdere la sua storia e suoi punti di riferimento culturali e sociali

nonostante l’avanzare della modernità.