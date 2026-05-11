Concluso il progetto FAMI “Cittadinanza attiva e territorio” al CPIA di Barcellona Pozzo di Gotto

Si è concluso il modulo formativo di 40 ore del progetto FAMI “Cittadinanza attiva e territorio”, promosso dal CPIA di Barcellona Pozzo di Gotto e rivolto agli studenti stranieri dell’istituto, con l’obiettivo di favorire inclusione sociale, partecipazione civica e conoscenza del territorio.

Un’esperienza educativa e formativa che ha coinvolto i corsisti in un percorso di crescita personale, linguistica e sociale, finalizzato a sviluppare maggiore consapevolezza del contesto culturale, istituzionale e sociale in cui vivono.

Attraverso attività teoriche e laboratoriali, gli studenti hanno approfondito temi legati ai diritti e ai doveri del cittadino, al funzionamento delle istituzioni locali, ai servizi pubblici presenti sul territorio e alle opportunità di partecipazione alla vita sociale e lavorativa della comunità.

Particolare attenzione è stata dedicata all’educazione interculturale, al dialogo tra culture e alla valorizzazione delle esperienze personali dei partecipanti, in un’ottica di integrazione e coesione sociale.

Uno degli aspetti più significativi del progetto è stato il percorso pratico svolto sul territorio, che ha consentito ai corsisti di conoscere direttamente alcuni servizi fondamentali della città di Barcellona Pozzo di Gotto.

Gli studenti hanno visitato il Centro per l’Impiego, dove il dottor Fortunato Barbaro ha illustrato le opportunità di orientamento professionale e inserimento lavorativo; l’ASP territoriale, con la dottoressa Carmen Brigandi che ha presentato i principali servizi sanitari e socio-assistenziali; l’Ufficio Postale, dove il direttore Salvatore Impalà ha spiegato il funzionamento dei servizi postali, finanziari e digitali; e infine il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, dove la dottoressa Cristina Zanghì ha guidato i corsisti alla scoperta degli uffici comunali e dei servizi destinati ai cittadini.

Le visite hanno rappresentato un’importante occasione di apprendimento diretto, permettendo agli studenti di acquisire maggiore autonomia nella gestione delle pratiche quotidiane e una conoscenza più concreta delle istituzioni e dei servizi pubblici.

Durante tutto il percorso, i corsisti sono stati accompagnati dalla professoressa Anna Miano, referente del CPIA di Barcellona Pozzo di Gotto, e dal tutor Pietro Formica, che hanno seguito e coordinato le attività formative e organizzative.

Il bilancio finale del progetto è stato giudicato estremamente positivo sia sul piano didattico che umano. L’esperienza ha infatti contribuito a rafforzare nei partecipanti il senso di appartenenza al territorio, la fiducia nelle istituzioni e la consapevolezza del proprio ruolo attivo all’interno della comunità.