Barcellona: domani, l’ultimo Consiglio Comunale

Variazione di bilancio e piano alienazione in un Consiglio Comunale, voluto dall’Assessore al Bilancio Pasquale Tramontana. Proposta celermente accolta dal Presidente del civico consesso Angelo Paride Pino.

L’amministrazione guidata dal sindaco Pinuccio Calabrò accelera sulle variazioni di bilancio e sugli strumenti di programmazione finanziaria. Su proposta dell’assessore al Bilancio Pasquale Tramontana, coadiuvato dal presidente del Consiglio comunale Angelo Paride Pino che ha celermente accolto la richiesta, è stato convocato il prossimo Consiglio comunale per martedì 12 maggio alle ore 12 presso l’Aula Consiliare di Palazzo Longano.

Variazione di bilancio da oltre 128 mila euro grazie ai fondi PNRR

Tra i principali punti all’ordine del giorno figura la proposta di variazione di bilancio collegata a un finanziamento PNRR destinato all’adeguamento dei sistemi gestionali delle risorse umane del settore pubblico. La delibera, proposta dall’assessore Tramontana, prevede l’iscrizione in bilancio della somma di 128.832 euro derivante da trasferimenti vincolati dello Stato.

L’intervento consentirà al Comune di procedere con il progetto di interoperabilità dei sistemi informatici, nel rispetto delle specifiche tecniche richieste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La variazione, secondo quanto riportato negli atti, non altera gli equilibri di bilancio dell’Ente e permetterà di avviare rapidamente gli atti consequenziali.

L’operazione assume particolare rilevanza considerando che il Comune opera attualmente in gestione provvisoria a seguito del dissesto finanziario dichiarato nel 2023. Proprio per questo, l’assessore Pasquale Tramontana viene indicato da ambienti amministrativi come uno dei protagonisti del lavoro di ricostruzione contabile e organizzativa portato avanti negli ultimi mesi.

Piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2026-2028

All’attenzione del Consiglio comunale anche il nuovo Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2026-2028, proposto dall’assessore al Patrimonio Salvatore Coppolino.

Il piano individua numerosi immobili comunali da alienare o valorizzare con l’obiettivo di razionalizzare il patrimonio dell’Ente e reperire nuove risorse economiche. Tra gli immobili inseriti figurano:

alloggi popolari tra via Gianani, Santa Venera, via Isonzo, via Vespri e via Parini;

le botteghe Sant’Antonino;

l’ex scuola elementare Acquaficara;

l’ex delegazione Gala;

l’Arena Montecroci;

parte dell’ex Centrale del Latte;

terreni in località Migliardo.

Prevista anche la valorizzazione di immobili storici e spazi pubblici attraverso concessioni e partenariati sociali e culturali, come nel caso dei locali dell’ex Pescheria e dell’ex Stazione ferroviaria.

Aggiornamento del programma triennale acquisti e servizi

In discussione anche l’aggiornamento del Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2026-2028, proposto dall’assessore Carmelo Pirri. Il documento rappresenta uno strumento fondamentale per la pianificazione degli interventi pubblici e per l’accesso ai finanziamenti destinati agli enti locali.