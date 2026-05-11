Accoglienza Erasmus+ all’I.I.S. Medi: cultura, integrazione e cittadinanza europea

Coordinata dalla docente referente Maria Anversa Grasso, si è conclusa con successo la settimana di accoglienza Erasmus+ organizzata dall’I.I.S. Medi dal 2 al 9 maggio 2026, nell’ambito del progetto di Accreditamento Erasmus+ KA1.

L’iniziativa ha coinvolto delegazioni di studenti e docenti provenienti da Germania, Turchia e Svezia, trasformando la scuola in un luogo di incontro, dialogo e scambio interculturale.

Le delegazioni arrivate da Frankenthal, Duzce e Malmö sono state accolte da studenti, insegnanti, personale scolastico e soprattutto dalle famiglie ospitanti, che hanno contribuito a rendere l’esperienza autentica e profondamente significativa dal punto di vista umano.

Gli ospiti hanno avuto modo di vivere da vicino la quotidianità del territorio siciliano, entrando in contatto diretto con tradizioni, usi e stili di vita locali.

La settimana si è aperta con una cerimonia di benvenuto nell’Aula Magna del plesso Valli, animata da momenti musicali e presentazioni dedicate alle Sicilia e agli istituti partner. A seguire, la visita al Teatro Mandanici e l’incontro istituzionale con il vicesindaco Nicola Barbera hanno rappresentato un primo importante momento di dialogo tra scuola, territorio ed Europa.

Numerose le attività didattiche e laboratoriali organizzate nei diversi plessi dell’istituto, da Sant’Antonino al Valli, fino agli spazi del Palacultura, dove gli studenti hanno lavorato nell’auditorium e nel laboratorio multimediale.

Le iniziative hanno favorito il multilinguismo, il confronto interculturale e la collaborazione tra ragazzi provenienti da Paesi diversi attraverso lezioni condivise, presentazioni e attività di gruppo.

Cultura, memoria e patrimonio europeo

Gli studenti turchi e svedesi hanno approfondito il tema del patrimonio culturale attraverso percorsi didattici e visite sul territorio, tra cui l’escursione a Taormina. Il partenariato tra Germania e Italia, invece, ha sviluppato un progetto sul fenomeno dell’emigrazione degli anni Sessanta e Settanta, con la realizzazione di interviste, trailer video ed ebook conclusivi.

La settimana Erasmus si è conclusa con la consegna degli attestati e con la celebrazione della Giornata dell’Europa, simbolo dei valori di cooperazione, inclusione e cittadinanza attiva promossi dal programma europeo.

Fondamentale il lavoro del Team Erasmus dell’istituto e il contributo della famiglie ospitanti, il cui impegno ha rappresentato un valore aggiunto per la piena riuscita dello scambio culturale.