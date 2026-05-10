Impresa giallorossa nella Capitale: il Barcellona Basket espugna Roma e vola ai quarti

Il Barcellona Basket conquista una preziosa vittoria in gara 3 degli ottavi playoff e centra la qualificazione ai quarti di finale al termine di una sfida intensa e combattuta fino agli ultimi secondi. Sul parquet romano, la formazione guidata da coach Bartocci si impone sull’EBK Roma con il punteggio di 64-61, chiudendo una serie equilibrata e ricca di emozioni.

La partita si è sviluppata su ritmi elevati sin dalla prima sirena, con i capitolini aggressivi e determinati a sfruttare il fattore campo. Barcellona, però, ha saputo rispondere con grande compattezza difensiva e lucidità nei momenti chiave, riuscendo a limitare le principali soluzioni offensive avversarie.

Il primo quarto si è chiuso con Roma avanti di misura sul 16-15, ma nel secondo periodo i giallorossi hanno cambiato marcia trovando maggiore fluidità in attacco e maggiore solidità dietro. All’intervallo lungo il tabellone premiava infatti gli ospiti sul 28-23.

Nel terzo parziale il Basket Barcellona ha continuato a mantenere il controllo del match grazie all’esperienza e alla leadership di Malkic, autentico trascinatore della squadra, e alla presenza sotto canestro di Fraga. I siciliani hanno così conservato il vantaggio anche alla fine del terzo periodo, chiuso sul 42-38.

Gli ultimi dieci minuti hanno regalato grande equilibrio e continui cambi di inerzia, con entrambe le squadre incapaci di scappare nel punteggio. Nel finale, però, Barcellona ha mostrato maggiore freddezza nella gestione dei possessi decisivi. A mettere il sigillo sulla qualificazione sono stati i liberi realizzati da Fraga a quattro secondi dalla sirena.

Protagonista assoluto della serata è stato Malkic, top scorer dell’incontro con 21 punti, fondamentale nei momenti più delicati della gara. Ottima anche la prova di Fraga, autore di 19 punti e decisivo nel finale.

Con questa vittoria il Basket Barcellona stacca dunque il pass per i quarti di finale playoff, alimentando entusiasmo e fiducia grazie a una prestazione costruita su intensità, sacrificio e spirito di squadra.

Tabellino e parziali

EBK Roma: Forconi 3, Boniciolli, Quarone 10, Cardigni n.e., Fanti 15, Melvin 7, Santucci 8, Ntsourou 6, Doumbia n.e., Lumena 10, Rubinetti, Angellotti 2. All. Boniciolli.

Barcellona Basket: Okereke, Di Marzio 6, Aguzzoli 3, Malkic 21, Sebastianelli 4, Sindoni n.e., Dancetovic, Cessel 2, Fraga 19, Galipò 9, Grivo n.e. All. Bartocci.

Parziali: 16-15; 23-28; 38-42; 61-64.

Arbitri: Moriello di Marcianise e Quaranta di Roma.