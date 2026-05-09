Messina: 26enne arrestato per detenzione ai fini di spaccio

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Messina Sud hanno arrestato un 26enne ritenuto responsabile di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”. L’intervento si inserisce all’interno dell’intensificazione dei controlli preventivi finalizzati a contrastare i reati connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti, con controlli straordinari nell’ambito di tutto il territorio di competenza.

I militari hanno infatti monitorato tutte le aree ritenute sensibili per il fenomeno in argomento ed effettuato d’iniziativa diverse perquisizioni personali e domiciliari, a seguito delle quali hanno proceduto all’arresto del 26enne.

In particolare, in un magazzino nella disponibilità del giovane – già noto alle Forze dell’ordine – i Carabinieri hanno rinvenuto, occultate nella federa di un cuscino, circa 10 grammi di sostanze stupefacenti tra hashish, cocaina e crack, nonché vario materiale verosimilmente utilizzato per il loro confezionamento.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità giudiziaria, il 26enne è stato ristretto agli arresti domiciliari.