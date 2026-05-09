Barcellona, omicidio Perdichizzi: condannati a 30 anni Salvatore Bucolo e Giovanni Crinò

Condannati a 30 anni di reclusione con sentenza del GUP del Tribunale di Messina Salvatore Bucolo e Giovanni Crinò per l’omicidio di matrice mafiosa di Giovanni Perdichizzi, commesso in data 01/01/2013.

I Carabinieri del ROS, con il supporto in fase esecutiva del Comando Provinciale Carabinieri di Messina, hanno eseguito ieri – a Barcellona Pozzo di Gotto e nella provincia di Siena – l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dei due, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Messina, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia.

Le indagini della Direzione Distrettuale Antimafia hanno permesso di rilevare che, a seguito della sentenza con cui il Tribunale di Messina, il 29/04/2026, ha condannato i due imputati alla pena di anni 30 di reclusione, poiché ritenuti essere gli esecutori dell’omicidio in parola, sono state rivalutate le esigenze cautelari in relazione al pericolo di reiterazione del reato e al pericolo di fuga degli interessati. E ciò in ragione della loro ritenuta intraneità alla famiglia mafiosa barcellonese, dei loro excursus criminali e della gravità della pena inflitta.

Quanto sopra, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca, costituzionalmente garantito e nel rispetto dei diritti degli imputati, che -in considerazione dell’attuale fase delle indagini preliminari- sono da presumersi non colpevoli fino alla sentenza irrevocabile, che ne accerti le responsabilità e con la precisazione che nelle eventuali successive fasi di giudizio, che si svolgerà in contraddittorio con le parti e le difese davanti al giudice terzo ed imparziale, potrà essere provata l’assenza di ogni forma di responsabilità in capo ai medesimi imputati.