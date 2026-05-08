Uscita didattica al Planetario GAL Hassin di Isnello

La mattina del 3 marzo, gli alunni delle classi 1AL, 1BL, 1QL, 3AL, 3BL e 3QL dell’ITT LSSA “Copernico” di Barcellona Pozzo di Gotto hanno partecipato all’uscita didattica presso il Planetario GAL Hassin di Isnello. Dal Monumento dei Caduti il gruppo ha preso il via con lo scuolabus alla volta di Isnello.

Dopo circa tre ore di viaggio, alunni e docenti accompagnatori sono giunti al Planetario. Appena arrivati, i ragazzi hanno fatto una breve pausa per ristorarsi, dopodiché sono stati accompagnati all’interno di una sala con il soffitto a cupola. Ad accoglierli c’era un membro dello staff del GAL Hassin, che ha spiegato loro come il nome “GAL” stia per “galassia”, mentre “Hassin” è il nome arabo di Isnello. I ragazzi hanno quindi preso posto sulle comode poltrone della sala per intraprendere un affascinante viaggio virtuale nell’universo, durante il quale la guida ha illustrato le differenze tra pianeti, galassie e costellazioni.

Al termine della proiezione, gli studenti sono stati accompagnati in un’altra sala, dove hanno assistito a un video sulla caduta di un meteorite in Russia, un evento che causò numerosi feriti. Subito dopo, hanno avuto l’opportunità di toccare con mano un frammento di meteorite contenente una piccola percentuale di ferro, sperimentandone così la magneticità. La visita è proseguita in un piccolo museo, dove sono stati mostrati altri campioni di meteoriti con la spiegazione della loro provenienza. In chiusura, il gruppo è stato condotto ad osservare i vari tipi di telescopi utilizzati per lo studio dello spazio.

Nel primo pomeriggio le classi sono risalite sullo scuolabus per raggiungere i ristoranti dove era previsto il pranzo: i gruppi sono stati divisi tra il ristorante “La Brace” e il ristorante “Smeraldo”. A seguire, alunni e docenti si sono recati a Cefalù per visitare la celebre Cattedrale. Successivamente, i ragazzi hanno avuto un’ora e mezza di tempo libero per passeggiare autonomamente per il centro storico e fare qualche acquisto. Nel tardo pomeriggio le classi sono risalite sullo scuolabus, rientrando a Barcellona Pozzo di Gotto in serata.

Un’uscita ricca di stimoli e scoperte, che ha saputo avvicinare gli studenti all’astronomia e accendere in loro la curiosità verso la conoscenza del cosmo.