Suor Marilena Mercurio, un punto di riferimento per i giovani barcellonesi

Tutti conosciamo gli oratori di Barcellona Pozzo di Gotto e l’importanza che questi hanno per il mondo giovanile e poi almeno una volta nella nostra vita ne abbiamo frequentato uno. Gli oratori salesiani, infatti, sono molto frequentati e amati nella nostra città.

Mi sono voluta soffermare, in particolare, sull’oratorio FMA di Barcellona Pozzo di Gotto, che lo scorso anno ha festeggiato il 125° anniversario della presenza nella nostra cittadina, da quando nel 1899 Madre Maddalena Caterina Morano diede inizio a quest’opera.

FMA è l’acronimo di Figlie di Maria Ausiliatrice, la congregazione religiosa fondata da Don Bosco e da Madre Maria Domenica Mazzarello.

Io ho avuto la fortuna e la possibilità di intervistare Suor Marilena Mercurio, la quale è stata molto disponibile ad accettare la mia richiesta di intervista. Lei è l’anima dell’oratorio, perché accoglie e segue amorevolmente tantissimi giovani.

Cos’è l’FMA e perché lei ne è entrata a far parte ?

“L’FMA è una famiglia religiosa, una congregazione che ha un aspetto importante.

Prima di tutto si viene chiamati da Dio per il servizio dei giovani di qualsiasi tempo e di qualsiasi realtà.

Infatti, quando si parla di Figlie di Maria Ausiliatrice e di Salesiani di Don Bosco, si parla di religiosi che si occupano con dedizione e con passione del mondo educativo.

Perché ne ho scelto di farne parte? Perché è stata la mia chiamata, una vocazione. Ho scelto Dio tramite il servizio dei giovani”.

Inizialmente il suo primo approccio con i giovani com’è stato?

“Adesso sono “datata” e comincio ad avere molta esperienza sulle spalle.

L’approccio con i giovani è sempre diverso, proprio perché un giovane non è mai uguale a l’altro.

Intanto la dimensione è quella dell’accoglienza, del “sostare” dal punto di vista educativo con i giovani che hanno sempre molto da dire, molto da insegnarci e hanno tantissime domande da porci e soprattutto credo che siano le persone che in sé, nella loro sacralità come tutte le persone, hanno un gioiello che si chiama “futuro”.

Sono molto interessata ai giovani perché dentro di loro, nel loro cuore, c’è il segreto custodito del nostro futuro”.

Se lei potesse mai tornare indietro nel tempo, pensa che sceglierebbe la stessa via o ne avrebbe seguita una diversa?

“Se io ti dicessi sì, cadrei nella banalità, se ti dicessi no, non lo so.

Io non credo che si possa vivere un’altra vita o si possa rinascere, questa è una favola a cui non credo, non ci credo assolutamente. Io sono certa di vivere una vita e di viverla bene, di viverla fino in fondo.

La scelta di trovarmi a vivere nuovamente un’altra vita mi sembra fuori discussione, mi sembra bello vivere quello che sto vivendo. Anche perché so di avere una sola vita da vivere.

La prospettiva dell’estremo futuro credo che non appartenga a nessuno. Per cui guardare e vivere bene l’oggi, il momento presente, è la posta in ballo che c’è”.

Che consigli darebbe ai giovani di Barcellona Pozzo di Gotto?

“Io non vedo una differenza tra un giovane di Barcellona Pozzo di Gotto e un giovane di Milano, di Torino, di Roma o di qualsiasi altra città. Intanto i giovani devono vivere la propria vita, non devono trascinarsi. Credo che sia bello l’impegno, l’impegno lì dove sono: l’impegno nello studio, nelle relazioni, nello sperimentarsi, nel vivere intensamente la loro esistenza nella vita stessa.

Forse sarebbe meglio se si distaccassero di più dal mondo dei social media e dall’ intelligenza artificiale. Ricordiamoci che sono strumenti utili, ed essendo strumenti abbiamo bisogno di soggetti forti, intelligenti che li usino in modo consapevole.

Ormai vedo molti giovani che permangono “alienati” davanti ai loro telefoni, e banalizzano veramente il loro tempo. Occorre che imparino ad essere cittadini attivi.

Il panorama storico-culturale che per ora c’è è scadente, i giovani non sono impegnanti nello studio, non sono impegnati nell’ambito politico e questa cosa mi duole.

Perché io credo che, se le cose devono migliorare in un collettivo, in una società, in un mondo d’oggi è grazie alla novità di vita.

La novità non risiede in me che sono già adulta, la novità risiede solo nei giovani. Quindi, se vogliamo che le cose migliorino e cambino, questo cambiamento deve passare dai giovani e i giovani devono avere l’umiltà di lasciarsi accompagnare o quanto meno chiedere, chiedersi e dialogare.

Una delle cose più belle che possano esserci è di riuscire a dialogare con tutti e anche col mondo degli adulti, dove il giovane deve apprendere il mondo di ieri per progettare il mondo di domani e vivere intensamente il presente”.

Lasciamo Suor Marilena, ringraziandola del tempo che ci ha dedicato e per le sue parole di speranza e di amore verso il mondo giovanile, parole che profumano di verità, di una vita vissuta secondo il carisma salesiano, nel servizio dei giovani e nella coerenza.