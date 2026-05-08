Montalbano Elicona, “Maggio dei Libri”: la cultura si fa comunità tra borghi e megaliti

Il “Borgo dei Borghi” torna a puntare sulla cultura e sulla promozione della lettura. Anche per il 2026, Montalbano Elicona aderisce al “Maggio dei Libri”, la campagna nazionale dedicata alla diffusione della lettura come strumento di crescita sociale e culturale.

Con il claim “Ogni libro è creatura viva”, l’Amministrazione comunale ha organizzato un ricco calendario di appuntamenti che coinvolgerà il centro storico, le frazioni e il suggestivo altopiano dei megaliti dell’Argimusco, trasformando il territorio in un grande spazio culturale diffuso.

Il sindaco Todaro: “Investire nella cultura significa investire nel futuro”

A presentare l’iniziativa è stato il sindaco Antonino Todaro, che ha sottolineato il valore sociale della manifestazione:

“Ogni grande cambiamento parte da piccoli gesti e ogni grande visione nasce tra le pagine di un libro. Investire in cultura significa investire nel futuro. Questi appuntamenti non sono solo momenti di riflessione, ma tasselli fondamentali che aggiungono bellezza e vitalità al nostro borgo, aprendo la strada a un percorso che continuerà per tutta l’estate”.

Gli appuntamenti del Maggio dei Libri a Montalbano Elicona

Il programma propone iniziative rivolte a famiglie, giovani e appassionati di letteratura contemporanea.

“Merenda con i libri” nella frazione Santa Maria

Il primo appuntamento è in programma domenica 10 maggio alle ore 16 nella frazione Santa Maria con “Merenda con i libri”, un pomeriggio dedicato ai bambini e alle famiglie, pensato per avvicinare i più piccoli alla lettura attraverso momenti di gioco e condivisione.

L’iniziativa è curata dalla Pro Loco Santa Maria.

Giovanni Buzzanca presenta “Il ragazzo che pensava troppo”

Domenica 17 maggio alle 18.30, nella sede della Pro Loco Braidi, spazio alla letteratura contemporanea con l’incontro dedicato allo scrittore Giovanni Buzzanca, che presenterà il romanzo Il ragazzo che pensava troppo, pubblicato da RISE&PRESS.

L’evento offrirà l’occasione per dialogare sui nuovi linguaggi narrativi e sulle prospettive della narrativa contemporanea.

Il progetto scuole tra arte e lettura

Lunedì 18 maggio prenderà invece il via il progetto scolastico “Colori in ascolto, quando la parola si fa arte”, laboratorio creativo che unirà lettura ed espressione artistica coinvolgendo la Consulta Giovanile e gli studenti dell’Istituto Giovanni XXIII.

Special event: letture all’alba tra i megaliti dell’Argimusco

Tra gli appuntamenti più attesi figura “Letture all’Alba tra i Megaliti”, evento speciale in programma nei weekend del 9-10, 16-17 e 23-24 maggio nell’area dell’Argimusco.

All’alba, tra le suggestive formazioni rocciose del sito megalitico, letture e narrazioni accompagneranno il sorgere del sole in un’esperienza immersiva tra natura, spiritualità e cultura. L’iniziativa è curata da Handmademontalbano e rientra in un più ampio progetto di valorizzazione del territorio.

Montalbano Elicona si conferma polo culturale

Con questa edizione del Maggio dei Libri, Montalbano Elicona si conferma un polo culturale d’eccellenza, capace di intrecciare indissolubilmente il proprio patrimonio paesaggistico alla crescita umana e sociale della sua comunità.