Milazzo celebra San Francesco di Paola: corteo in mare e patto tra le Aree Marine Protette

Le Aree Marine Protette di Sicilia e Campania si ritroveranno a Milazzo per celebrare San Francesco di Paola con un evento religioso e marinaro unico nel suo genere. Sabato 9 maggio il borgo mamertino ospiterà infatti un suggestivo corteo di barche che accompagnerà in mare la reliquia del Mantello del Santo, simbolo del celebre miracolo dello Stretto.

L’iniziativa è organizzata dall’Area Marina Protetta Capo Milazzo, presieduta da Giovanni Mangano, in collaborazione con il Santuario di San Francesco e con il coinvolgimento delle Autorità civili, militari e della comunità marinara.

La reliquia del Mantello di San Francesco in mare

Il momento centrale dei festeggiamenti è previsto sabato 9 maggio alle ore 16 con l’imbarco della reliquia del Mantello di San Francesco di Paola dal porto di Milazzo.

Da lì partirà il corteo religioso in mare con numerose imbarcazioni al seguito, diretto verso la Baia di Sant’Antonio, dove si svolgerà la benedizione delle acque e della gente di mare.

La scelta della reliquia richiama uno degli episodi più celebri legati al Santo: secondo la tradizione, dopo il rifiuto dei barcaioli di Catona ad accompagnarlo in Sicilia perché privo di denaro, San Francesco attraversò lo Stretto di Messina utilizzando il proprio mantello come zattera.

Il Trofeo Golfo di Milazzo con oltre 100 velisti

Sempre nella giornata di sabato spazio anche allo sport con la 13ª edizione del Trofeo Golfo di Milazzo, regata velica che vedrà la partecipazione di 19 imbarcazioni provenienti da Sicilia e Calabria.

Oltre cento velisti si sfideranno lungo il percorso che prevede il periplo di Capo Milazzo. La partenza è prevista alle ore 11 dalla Marina Garibaldi.

L’evento rappresenta non solo una competizione sportiva, ma anche un’occasione di valorizzazione del territorio e della tradizione marinara milazzese.

Domenica la firma del Patto di Amicizia tra Ordine dei Minimi e AMP

Domenica 10 maggio, al termine della messa solenne celebrata da Giuseppe Fiorini Morosini, verrà firmato un Patto di Amicizia tra l’Ordine dei Minimi e le Aree Marine Protette partecipanti.

A rappresentare l’Ordine sarà padre Saverio Cento.

“Dopo sette anni di nostra attività sul territorio – confessa il presidente Mangano – era doveroso rendere omaggio a San Francesco che protegge chi naviga e chi lavora in mare. Riuscire a siglare un patto tra l’ordine religioso e le AMP riveste un’importanza notevole e ci rende orgogliosi“.

La processione della Berrettella nel borgo di Vaccarella

Domenica 10 maggio si svolgerà anche la seconda processione in programma nell’ambito dei Festeggiamenti del Santo Padre. Alle 18, dopo la celebrazione della Santa Messa, prenderà il via la processione della Berrettella. Al termine della quale San Francesco, rimasto domenica scorsa nella Chiesa di Santa Maria Maggiore, verrà portato in processione per le vie del borgo marinaro di Vaccarella per poi far ritorno al Santuario.