Lido Baiadèra premiato al Gran Galà dei Migliori Beach Club d’Italia per il terzo anno consecutivo

Il Lido Baiadèra si conferma tra le eccellenze del turismo balneare italiano. Per il terzo anno consecutivo, infatti, la struttura di Oliveri è entrata nella guida nazionale dei migliori beach club d’Italia, consolidando la propria presenza tra le realtà più apprezzate del panorama turistico nazionale.

La prestigiosa cerimonia di premiazione si è svolta all’Hotel Excelsior Gallia di Milano, uno dei luoghi simbolo dell’hôtellerie di lusso italiana, durante il Gran Galà dei Migliori Beach Club d’Italia.

Il Baiadèra tra i grandi nomi del turismo balneare italiano

Alla manifestazione hanno preso parte alcuni dei più rinomati stabilimenti balneari italiani, tra cui l’Alpemare di Andrea Bocelli a Forte dei Marmi, il Belmond Romazzino di Arzachena e La Scogliera di Positano, nomi che rappresentano l’eccellenza dell’accoglienza e dell’esperienza balneare italiana.

A rappresentare il lido siciliano era presente Francesco Scardino, protagonista di un evento che ha riunito i principali operatori del settore turistico-balneare nazionale. Tale partecipazione a riconferma del ruolo sempre più centrale che il litorale siciliano e la realtà di Oliveri stanno assumendo all’interno dei circuiti del turismo di qualità.

Confermato il riconoscimento “2 ombrelloni su 3”

Anche per questa edizione il Lido Baiadèra ha ottenuto il prestigioso riconoscimento nazionale di “2 ombrelloni su 3”, risultato che certifica la continuità del lavoro svolto negli ultimi anni e che premia una visione imprenditoriale costruita su qualità dei servizi, attenzione all’ospite, valorizzazione del territorio e cura dell’esperienza turistica.

Due nomination nazionali: sostenibilità e qualità/prezzo

Durante il Gran Galà, il Baiadèra ha ricevuto anche due importanti nomination nelle categorie sostenibilità e qualità/prezzo.

Due riconoscimenti che testimoniano il valore di un modello gestionale attento non soltanto all’offerta turistica, ma anche alla sostenibilità ambientale, alla gestione responsabile degli spazi e all’accessibilità dei servizi per famiglie e visitatori.

Il Lido Baiadèra nella top ten dei migliori lidi siciliani

Il riconoscimento ottenuto colloca inoltre il Lido Baiadèra nella top ten dei migliori lidi della Sicilia, traguardo particolarmente significativo per una realtà nata e cresciuta a Oliveri che oggi riesce a confrontarsi con alcune delle destinazioni balneari più celebri d’Italia.

La presenza del Baiadèra al Gran Galà dei Migliori Beach Club d’Italia rappresenta anche un importante momento di promozione territoriale per Oliveri e per l’intera Sicilia. Entrare in uno dei salotti più autorevoli del turismo nazionale significa dare visibilità a un territorio che negli ultimi anni ha dimostrato grande capacità di crescita, accoglienza e sviluppo turistico.

La crescita del turismo a Oliveri

Dietro il successo del Baiadèrac’è un lungo percorso fatto di lavoro quotidiano, determinazione, sacrifici e visione imprenditoriale. Valori che la famiglia Scardino continua a portare avanti con costanza, investendo nella qualità dell’offerta e nella valorizzazione del territorio siciliano.

Il riconoscimento nazionale ottenuto dal Lido Baiadèra assume così un significato che va oltre il singolo risultato imprenditoriale: rappresenta il successo di una realtà del Sud che, attraverso professionalità e passione, riesce a ritagliarsi uno spazio importante all’interno del turismo italiano di eccellenza.

Oliveri e la Sicilia continuano quindi a essere protagoniste di un percorso di crescita che punta su identità, ospitalità e qualità, con il Lido Baiadèra ormai stabilmente inserito tra le realtà balneari italiane più apprezzate e riconosciute a livello nazionale.