Le interviste tematiche: il terzo appuntamento con i candidati Sindaco di Barcellona

Dopo i primi due confronti dedicati ai temi della politica, dell’economia e dei servizi, entra nel vivo l’ultimo appuntamento organizzato da 24live in vista delle elezioni amministrative di Barcellona Pozzo di Gotto.

Il terzo focus sarà dedicato a uno dei temi più sentiti dai cittadini: urbanistica, infrastrutture e qualità della vita urbana. I candidati alla carica di sindaco saranno chiamati a confrontarsi su viabilità, sviluppo della città, servizi e programmazione del territorio, entrando nel merito delle scelte che potrebbero segnare il futuro di Barcellona Pozzo di Gotto nei prossimi dieci anni.

Al centro del dibattito ci saranno tre quesiti chiave. Il primo riguarderà le infrastrutture: ai candidati verrà chiesto quale sia la priorità assoluta tra strade, trasporti e servizi pubblici e, soprattutto, quali strumenti economici e finanziari intendano utilizzare per trasformare le proposte in interventi concretamente realizzabili.

Spazio poi alla visione urbanistica della città. I candidati dovranno spiegare come immaginano Barcellona Pozzo di Gotto nel prossimo decennio, tra nuove espansioni edilizie, recupero delle aree degradate, riqualificazione del centro urbano e valorizzazione delle periferie. Un tema cruciale per comprendere quale modello di sviluppo ciascuno intenda perseguire.

Infine, attenzione alla vivibilità quotidiana. Traffico, parcheggi, mobilità urbana, spazi pubblici e aree verdi saranno al centro dell’ultima domanda, con l’obiettivo di far emergere proposte concrete capaci di incidere realmente sulla qualità della vita dei cittadini.

Il confronto rappresenterà un’occasione importante per approfondire programmi e strategie dei candidati sindaco, andando oltre gli slogan elettorali e affrontando temi che incidono direttamente sulla quotidianità dei residenti.

Anche questo terzo appuntamento sarà pubblicato sulle pagine di 24live e sui canali social della testata, nell’ambito dello speciale dedicato alla campagna elettorale per le amministrative di Barcellona Pozzo di Gotto.