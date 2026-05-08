FantaSanremo tra Gen Z e Boomer

Il Festival non lo abbiamo solo guadato, lo abbiamo vissuto. Anzi analizzato, smontato pezzo per pezzo, tanto da diventare ancora più importante della verifica di matematica.

In realtà non lo abbiamo guardato insieme; il vero delirio accadeva sul gruppo WhatsApp. Durante la serata partivano messaggi a raffica: commenti, previsioni sui bonus, accuse di scelte sbagliate, gente che esultava per mezzo punto come se avesse vinto la lotteria. Il giorno dopo però si entrava in aula e, prima ancora del “buongiorno”, partiva il riassunto ufficiale e la sera sul gruppo spuntavano: scaletta della serata e bonus da tenere d’occhio. Sembrava di stare in diretta nazionale, solo con meno budget e più caos.

La cosa più bella però non era nemmeno la classifica, ma il confronto generazionale continuo. Da una parte noi, Gen Z, pronti a decretare “tormentone” una canzone dopo mezzo ritornello. Dall’altra i prof, che ascoltavano in silenzio e poi sentenziavano: “Non rimarrà nella storia” oppure con un semplice “non mi piace”.

Si è parlato anche del confronto tra Amadeus e Carlo, con inevitabili prese in giro. Commenti sull’eleganza, sull’abbronzatura sospetta, sui tempi televisivi.

Capitolo outfit: qui i prof diventavano improvvisamente critici di moda. Analisi dettagliate, giudizi severi, “questo taglio è ridicolo”. Noi invece molto più diretti: approvato oppure orribile. Non esistevano vie di mezzo.

E poi ci sono stati gli errori, tipo “repupplica”. Momento storico. In quel preciso istante sul gruppo sono apparse varie battute e commenti. Il giorno dopo ovviamente se n’è riparlato anche in classe. Ironico, considerando che poi nei compiti scriviamo “qual’è”.

Insomma, il Festival passa in TV, ma il vero spettacolo è tra chat e commenti sussurrati durante l’ora. Tra bonus mancati, tormentoni discussi e critiche degne di una sfilata di Milano, il FantaSanremo è diventato il nostro esperimento sociale preferito.

E alla fine anche se non abbiamo vinto il FantaSanremo, abbiamo capito una cosa: il vero premio non sono stati i punti…ma avere qualcosa di cui parlare più della verifica del giorno dopo.