Il Circolo delle Lucertole a Contrada Crizzina con Elettra

Due date per la messa in scena dello spettacolo Elettra, curata della compagnia permanente de Il Circolo delle Lucertole di Viviana Isgrò. Sabato 6 e domenica 7 giugno 2026, dalle ore 18:30, l’azienda agricola Contrada Crizzina di Castroreale, si prepara ad accogliere gli spettatori che assisteranno all’intensa rilettura teatrale della celebre tragedia greca di Sofocle, l’Elettra. Una produzione che unisce teatro, coralità, danza e suggestione visiva in un’esperienza immersiva e contemporanea.

Dalle ore 18:30 infatti sarà possibile accedere negli spazi dell’azienda agricola, in via Contrada Palano 4/6, dove nello splendido teatro di pietra, una cornice suggestiva e naturale, capace di amplificare l’atmosfera dell’opera, avrà luogo lo spettacolo. Sarà inoltre possibile conoscere i prodotti artigianali dell’azienda, con degustazioni gratuite.

Viviana Isgrò, regista dell’opera, porta sul palco uno dei personaggi femminili più potenti e tormentati della classicità: Elettra, simbolo eterno di dolore, memoria e sete di giustizia. Figlia di Agamennone e Clitennestra, Elettra vive consumata dal trauma dell’assassinio del padre e dall’attesa del ritorno del fratello Oreste, con cui compirà la vendetta destinata a segnare tragicamente il destino della famiglia degli Atridi.

Una storia universale, conosciuta da secoli, che continua ancora oggi a interrogare il pubblico sui temi della colpa, giustizia, potere e dei legami familiari.

In questa versione scenica, la tragedia classica incontra una forte componente emotiva e visiva, valorizzata da coreografie gestuali, musiche eseguite dal vivo e da un coro che richiama la funzione rituale del teatro greco antico.

La regia dello spettacolo è affidata a Viviana Isgrò, che guida una rilettura intensa e contemporanea della tragedia classica, accompagnata dal lavoro di aiuto regia di Anthony Foti.

Particolare attenzione è stata dedicata alla dimensione corale dell’opera: la preparazione del coro è stata curata da Marco Sindoni e dallo stesso Anthony Foti, coinvolgendo gli alunni e le alunne del biennio del Liceo Classico Luigi Valli in un percorso artistico e formativo di grande valore culturale e teatrale.

Il progetto nasce sotto la responsabilità della prof.ssa Anna Russo, con l’obiettivo di offrire agli studenti un’esperienza diretta e immersiva nel patrimonio della tragedia greca.

Sul palco prenderà vita un cast che dà voce e corpo ai protagonisti della tragedia degli Atridi. Nel ruolo di Elettra ci sarà Viviana Isgrò, affiancata da Emanuele Munafò nel ruolo di Oreste. Accanto a loro, Maris Stella De Francesco interpreterà Crisotemi, mentre Sonia La Rosa vestirà i panni della tormentata Clitennestra. Completano il cast Salvatore Messina nel ruolo del Pedagogo, Elio Brunetto nei panni di Egisto, Sire Sambur nel ruolo di Pilade e Adele Arcoraci come Corifea.

La componente visiva e performativa dello spettacolo sarà ulteriormente arricchita dalle coreografie curate da Anthony Foti e dal lavoro sui cori affidato a Marco Sindoni.

Il corpo di ballo vedrà la partecipazione di Valentina Di Salvo, Rosanna Vasta, Gloria Torre, Elisa Russo, Ester Russo e dello stesso Anthony Foti.

Le musiche originali, elemento fondamentale per accompagnare la tensione drammatica, saranno affidate a Sara D’Amico, Hanna Chasnouskaya e Mario Giglio.

Il service tecnico è curato da Il Tintori della Provvidenza.

Biglietti disponibili su Tickettando. Info e prenotazioni: 347 170 4262