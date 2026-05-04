Pace del Mela: 47enne arrestato per abusi su minore

Un uomo di 47 anni è stato arrestato nei giorni scorsi dai Carabinieri della Compagnia di Milazzo con l’accusa di violenza sessuale su minore. Il provvedimento è stato eseguito in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, su richiesta della Procura della Repubblica.

L’indagine ha avuto origine dalla denuncia presentata dalla madre della vittima. A seguito della segnalazione, i militari hanno avviato immediatamente gli accertamenti, riuscendo in tempi rapidi a raccogliere elementi ritenuti gravi a carico dell’indagato.

Il presunto abuso in spiaggia

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’episodio si sarebbe verificato il giorno precedente alla denuncia. Il 47enne avrebbe approfittato della presenza del minore presso la casa al mare di un familiare per attirarlo in spiaggia con un pretesto, mentre il ragazzo stava giocando con altri coetanei. Il quel contesto si sarebbe consumato l’abuso.

Gli elementi raccolti hanno portato gli inquirenti a ritenere sussistenti gravi indizi di colpevolezza, facendo emergere un quadro considerato particolarmente serio.

Alla luce della gravità dei fatti contestati e delle modalità della presunta condotta, il giudice ha ritenuto necessario applicare la misura della custodia cautelare in carcere. Tra le motivazioni, anche il rischio di inquinamento delle prove e la possibilità di reiterazione del reato.

L’uomo si trova attualmente detenuto presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto.