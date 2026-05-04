Annalisa in concerto a Messina: sul palco del Pala Rescifina splende il talento barcellonese Davide Telleri

C’è grande attesa per la doppia tappa messinese del tour di Annalisa, che il 12 e il 13 maggio infiammerà il Pala Rescifina di Messina, già sold out per il 12. Ma per i cittadini di Barcellona Pozzo di Gotto e dell’intero hinterland, il concerto avrà un sapore speciale: nel prestigioso staff dell’artista ligure spicca infatti Davide Telleri, ballerino professionista e assistente coreografo di origini barcellonesi, ormai firma d’eccellenza della danza televisiva e pop italiana.

Un talento nato nel territorio e arrivato ai grandi palchi

Classe ’95, Davide Telleri ha mosso i primi passi proprio nelle scuole di danza di Barcellona Pozzo di Gotto, prima di spiccare il volo verso Roma a 19 anni. Da lì, una carriera inarrestabile: dalle sfide ad Amici di Maria De Filippi alla compagnia maltese “YADA dance company”, passando per il Teatro Vittorio Emanuele di Messina sotto la direzione di Micha Van Hoecke.

Il grande pubblico lo ha applaudito in programmi come Sarabanda, Domenica Live e il Wind Summer Festival, ma è nel mondo dei grandi tour e dei videoclip (per artisti del calibro di Mahmood, Levante e Annalisa) che Davide ha consolidato il suo ruolo di assistente coreografo e performer di punta.

L’intervista: “Portare la mia arte nella mia terra è un’emozione unica”

Abbiamo raggiunto Davide Telleri per farci raccontare il dietro le quinte di questo tour e l’emozione di tornare “a casa”.

Davide, la tappa di Messina non è una data come le altre per te. Cosa provi a esibirti a Messina?

“Dopo tanti anni di lavoro in giro per l’Italia e all’estero, poter portare quello che faccio e creo insieme al coreografo proprio nella mia terra è un’emozione difficile da spiegare. È sicuramente uno dei momenti più importanti e significativi del mio intero percorso professionale.”

Nel tuo curriculum figurano collaborazioni con i più grandi, da Sanremo a Eurovision. Com’è evoluto il tuo lavoro negli ultimi anni?

“Ogni esperienza mi ha formato, dai programmi Rai e Mediaset fino alle sfilate per Dolce & Gabbana. Con Annalisa, ad esempio, lavoro da circa tre anni ed è stato un percorso di crescita condivisa. Quando abbiamo iniziato, la danza era un supporto; oggi è parte fondamentale del racconto artistico, dove l’artista partecipa al 100% tra canto e coreografia.”

Cosa dobbiamo aspettarci da queste date siciliane del tour “Ma noi siamo fuoco – Capitolo II”?

“Questo tour lo sento particolarmente perché rappresenta un’evoluzione naturale del capitolo precedente, ma con una consapevolezza e un’energia ancora più forti. Sul palco siamo in 14 ballerini e tra noi c’è una vera sintonia di gruppo costruita nel tempo. Siamo reduci da una serie di sold out e affrontare queste 11 date tra aprile e maggio, culminando nella mia Sicilia, è una scarica di adrenalina pura.”

Il successo del tour e la carriera di Davide

Mentre Davide continua a collaborare stabilmente a Milano ai grandi progetti pop (come il fortunatissimo tour “Tutti nel vortice” di Annalisa che ha superato i 200k biglietti), la sua presenza a Messina per il 12 e 13 maggio conferma come il territorio messinese continui a sfornare eccellenze capaci di imporsi ai massimi livelli dello spettacolo nazionale.

L’appuntamento è dunque al Palasport Rescifina per due serate di grande musica, dove il fuoco di Annalisa sarà alimentato anche dal talento e dalle coreografie del “nostro” Davide Telleri.

Scheda Biografica: Davide Telleri