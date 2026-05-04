Messina: la Questura accoglie il Commissario Argeri alla guida operativa delle Volanti

La Questura di Messina accoglie il Commissario della Polizia di Stato Francesco Argeri, recentemente assegnato alla sede peloritana. Un ritorno significativo per il funzionario, che in passato aveva già prestato servizio in città partecipando a importanti operazioni di Polizia Giudiziaria.

Entrato nei ruoli della Polizia di Stato nel 2005, Argeri vanta un percorso professionale articolato, con esperienze maturate presso le Questure di Milano, Reggio Calabria, Palermo e Messina.

Nel corso degli anni ha acquisito competenze operative e investigative in contesti complessi, distinguendosi per il contributo in attività di rilievo.

Prima del nuovo incarico, ha frequentato il corso di formazione per Funzionari presso la Scuola Superiore di Polizia, conseguendo inoltre due Master di II livello: uno in “Diritto, organizzazione e gestione della sicurezza” e l’altro in “Organizzazione, management pubblico e leadership nella pubblica sicurezza”.

L’ingresso ufficiale è avvenuto alla presenza del Questore La Rosa, che ha presentato Argeri al team di funzionari della Questura. Al neo Commissario è stato affidato il ruolo di Funzionario Addetto all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, dove sarà impegnato nella gestione delle Volanti sul territorio messinese.