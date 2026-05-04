Il coro Ouverture incanta con la Via Crucis di Liszt

Domenica 8 marzo, presso la Chiesa della Candelora di Castroreale, il coro Overture, diretto dal

maestro Giovanni Mirabile, si è esibito nella Via Crucis di Franz Liszt, un’importante opera per coro misto, solisti e organo del compositore ungherese.

Il concerto è stato impreziosito dalle meditazioni di Santa Eustochia Esmeralda Calafato, declamate con grande espressività dalla Prof. Mariella Sclafani, proposte nella versione originale in italiano volgare del XV secolo e tratte dal libro di Giacomo Sorrenti “Con Eustochia sulla Via della Croce”.

Liszt, come ha spiegato il M° Mirabile nell’introdurre il concerto, è un importante compositore

ungherese vissuto nell’Ottocento, conosciuto soprattutto per essere un virtuoso del pianoforte e per aver dato un contributo fondamentale allo sviluppo della tecnica pianistica.

A un certo punto della sua carriera cominciò a sentire un profondo richiamo spirituale che lo porterà ad avvicinarsi alla Chiesa Cattolica, a diventare un terziario francescano e ad essere chiamato “Abate”.

Fu durante questo periodo di crisi mistica che Liszt scrisse molti dei suoi componimenti religiosi,

tra cui appunto la Via Crucis, ultimata nel 1879.

Si tratta di una serie di quattordici brani che ripercorrono il cammino di Gesù verso il Calvario. La composizione, in cui vengono anche inseriti da Liszt dei corali della tradizione luterana e brani gregoriani come il Vexilla Regis, riesce a trasmettere in chi ascolta un sentimento di commozione profonda nei confronti del mistero di morte e resurrezione legato alla croce. Il linguaggio musicale è visionario e riesce ad amalgamare stili apparentemente lontani, creando un effetto suggestivo e potente.

L’esecuzione del coro Overture si dimostra ancora una volta attenta e toccante nel sottolineare la grandezza dell’opera di Liszt, sia nelle parti corali che in quelle solistiche affidate a Tonino Perdichizzi, Marco Buono, Giuseppe Giunta e Mariella Previti. Mirabile, nella doppia veste di pianista e direttore del coro, riesce a mostrare la profondità di questa importante partitura attraverso una direzione puntuale e attenta nel sottolinearne la spiritualità e la grandezza.

La Via Crucis di Liszt verrà riproposta domenica 23 marzo, nella suggestiva Cripta del Duomo di

Messina.