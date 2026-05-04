Fumettomania: 35 anni di cultura tra fumetti, scuola e memoria

Un anniversario importante che celebra passione, creatività e impegno culturale: i 35 anni di Fumettomania Factory, storica associazione dedicata alla promozione del fumetto e della lettura.

Per l’occasione è stato organizzato un ricco calendario di appuntamenti che coinvolgerà studenti, appassionati e cittadini tra incontri, mostre e momenti di confronto all’insegna del dialogo tra arte e realtà.

Il programma

Il primo appuntamento si è tenuto lo scorso 29 aprile con “Letteratura Disegnata”, giunta alla 12esima edizione. Protagonisti gli studenti delle seconde classi della scuola media, che hanno dialogato con il fumettista Sergio Algozzino, autore de “La Fabbrica Onirica del Suono”.

Si prosegue il 13 maggio con l’inaugurazione della mostra degli studenti presso l’Istituto Comprensivo “Bastiano Genovese”, a testimonianza del percorso creativo svolto durante l’anno scolastico.

Il 13 e 14 maggio, presso i Saloni dell’Ex Stazione “Seme d’Arancia, si terranno incontri dedicati al tema “Raccontare la guerra tra finzione e realtà”. Gli studenti avranno l’opportunità di confrontarsi con lo scrittore e antropologo Damiano Gallinaro.

Grande finale il 14 maggio alle ore 18:00, con la presentazione del volume “Lo diceva mia nonna!”, raccolta di detti popolari siciliani illustrati, firmata da Graziano Delorda e Lelio Bonaccorso. L’evento sarà seguito da una sessione di firmacopie.